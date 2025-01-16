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SpaceX запустила на Луну ракету с двумя частными модулями

  • 16.01.2025, 9:46
SpaceX запустила на Луну ракету с двумя частными модулями
Фото: Charter97.org

В случае успеха миссии это станет крупнейшей коммерческой доставкой на спутник Земли.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя лунными модулями, построенными частными компаниями в США и Японии. Запуск Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде произошел в ночь на среду, 15 января.

Как только Falcon 9 достигнет орбиты Луны, посадочные модули должны разделиться и провести независимые друг от друга исследования. На борту ракеты-носителя находятся два аппарата. Один из них - Blue Ghost - принадлежит американской компании Firefly. Другой модуль под названием Resilience принадлежит японской компании Ispace, которая в 2023 году уже пыталась посадить свой аппарат на лунную поверхность, но потерпела неудачу.

Подготовка к будущим полетам человека на Луну

Исследования, данные для которых будет собирать Blue Ghost, направлены на «углубление понимания окружающей среды Луны и подготовку к будущим полетам человека на лунную поверхность», заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Чтобы достичь Луны, Blue Ghost потребуется около 45 дней, Resilience - до пяти месяцев.

Как подчеркивает медиакомпания BBC, в случае успеха миссии это станет крупнейшей коммерческой доставкой на Луну на сегодняшний день. Первой коммерческой компанией, которая отправила на Луну посадочный модуль в феврале 2024 года, стала американская Intuitive Machines.

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