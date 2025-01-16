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В Финский залив зашли два корабля НАТО

  • 16.01.2025, 10:08
В Финский залив зашли два корабля НАТО
Фото: x.com/NATO_MARCOM

Для защиты подводной инфраструктуры в регионе.

В Финский залив зашли два корабля стран НАТО. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на эстонское издание ERR.

Ожидается, что задачей кораблей станет защита подводной инфраструктуры в регионе.

Сообщается, что натовские корабли прибыли в Финский залив в рамках инициативы НАТО под названием «Балтийская страж», о которой было объявлено в Хельсинки днем ранее.

По сообщению Морского командования НАТО на платформе Х, в Финский залив зашли немецкий минный эсминец FGS Datteln и голландское гидрографическое судно HNLMS Luymes. Эти корабли входят в состав I Постоянной морской группы и Сил противоминной обороны.

Кроме того, как сообщается, корабли, подводные лодки и самолеты союзников при поддержке передовых технологий наблюдения за морем начали вести постоянный мониторинг вод во всем регионе Балтийского моря.

Напомним, 15 января, глава НАТО Марк Рютте объявил в Хельсинки о создании «Балтийской стражи», призванной обеспечить коммуникационную и энергетическую безопасность союзников, в ответ на недавнее повреждение коммуникационных и энергетических кабелей, соединяющих, в частности, Эстонию и Финляндию.

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