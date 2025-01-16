В Финский залив зашли два корабля НАТО 16.01.2025, 10:08

Фото: x.com/NATO_MARCOM

Для защиты подводной инфраструктуры в регионе.

В Финский залив зашли два корабля стран НАТО. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на эстонское издание ERR.

Ожидается, что задачей кораблей станет защита подводной инфраструктуры в регионе.

Сообщается, что натовские корабли прибыли в Финский залив в рамках инициативы НАТО под названием «Балтийская страж», о которой было объявлено в Хельсинки днем ранее.

По сообщению Морского командования НАТО на платформе Х, в Финский залив зашли немецкий минный эсминец FGS Datteln и голландское гидрографическое судно HNLMS Luymes. Эти корабли входят в состав I Постоянной морской группы и Сил противоминной обороны.

🇩🇪 FGS Datteln and 🇳🇱 HNLMS Luymes conducted a boat transfer January 13th in the Baltic Sea to train and practice operational activities together. Both ships are deployed as part of NATO Allied Mritime Command's Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 and are supporting… pic.twitter.com/uR4uMWo0i1 — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) January 15, 2025

Кроме того, как сообщается, корабли, подводные лодки и самолеты союзников при поддержке передовых технологий наблюдения за морем начали вести постоянный мониторинг вод во всем регионе Балтийского моря.

Напомним, 15 января, глава НАТО Марк Рютте объявил в Хельсинки о создании «Балтийской стражи», призванной обеспечить коммуникационную и энергетическую безопасность союзников, в ответ на недавнее повреждение коммуникационных и энергетических кабелей, соединяющих, в частности, Эстонию и Финляндию.

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