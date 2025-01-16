«У однокурсников появилась традиция держаться за мою счастливую руку» 1 16.01.2025, 10:17

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Белорусы рассказали о своих суперспособностях.

Их называют везунчиками, счастливчиками, в олдскульной версии — баловнями судьбы и родившимися под счастливой звездой. Это те самые случаи, когда пожелания удачи на день рождения действительно сбылись. «Онлайнер» собрал истории белорусов, которым по жизни везет, и постарались не завидовать, а разгадать этот феномен.

Алексей: «У однокурсников появилась традиция держаться за мою «счастливую» руку»

В то время как остальным студентам приходилось призывать удачу пронзительными криками из окна посреди ночи, у Алексея она была уже в базовых настройках. Молодой человек учился в БГУ в начале нулевых. На протяжении семестра старался — вклад в получение диплома сделала не только удача. Но саму концепцию экстренного зазубривания огромного объема информации к сессии не признавал. Благо в его арсенале были другие инструменты.

— Все билеты к экзамену выучил всего один раз — на первой сессии. Ужасно не понравилось. Особенно осознание, что ты учишь-учишь огромный объем информации — и забываешь все это буквально на следующий день после экзамена, — признается наш герой.

Но все не настолько критично: серьезных проблем с памятью у Алексея не было. Конечно, общая информация оставалась (на лекции и семинары все же он ходил не просто так), а вот многочисленные даты и цифры действительно вылетали.

— К следующему экзамену я решил выучить не более 5 билетов. Забился с кем-то в общаге на небольшие деньги (больших у нас тогда и не было), что вытяну один из этих выученных билетов. Парню, с которым поспорил, от балды назвал пять случайных чисел — и пошел учить. Честно скажу, что все же прочел тогда краем глаза все билеты, чтобы хотя бы пересдачу не получить. Но в итоге вытащил один билет из тех пяти и ответил отлично. Выигрыш забрал — и решил использовать эту схему и дальше.

Все годы учебы Алексей учил ровно по пять билетов к каждому экзамену.

Числа выбирал случайно: иногда вразброс, иногда подряд. Но срабатывал метод абсолютно всегда.

— Вначале мне не верили. Одногруппники даже проверяли меня. Но я не обманывал: очень средне знал материал по всем билетам, хорошо только по пяти. Круглым отличником я не был, но на 4—5 сессии сдавал всегда.

Алексей вспоминает, что на курсе даже появилась традиция подержаться за его «счастливую» руку перед тем, как входить в аудиторию на экзамен. Но в отличие от самого носителя удачи, помогал ритуал не всем. И конечно же, молодого человека не раз просили угадать номер билета для кого-то еще. Однако выяснилось, что на других свойство не распространялось.

— Во взрослом возрасте новых суперспособностей у меня не появилось, да и прежняя интуиция сошла на нет. Иначе бы я вовремя купил биткоины и уж точно не работал сейчас в найме, — улыбается Алексей.

Дмитрий: «Сначала испытал досаду: это же надо думать, как выводить деньги!»

До недавнего времени Дмитрий не считал себя особенно удачливым. Но проверять свое везение не переставал — регулярно играл в лото. При этом самым значительным выигрышем до этой осени были 100 рублей, полученные в подарок на заправке.

Не так давно мужчина перебрался в Марьину Горку. Привычных локаций для покупки билетов лото поблизости не оказалось, поэтому Дмитрий перешел в мобильное приложение. Там он продолжил играть в свой любимый формат «Спортлото 6 из 49». Числа можно выбирать самому или ставить автовыбор: соглашаться с теми, которые выпадают случайным образом.

— Знаете, как некоторые рассказывают: эти числа мне особенно важны или они пришли ко мне во сне? У меня все гораздо проще: я очень скучный в этом плане человек. Всегда ставлю автовыбор, — делится герой.

Первый раз Дмитрий выиграл в октябре, а второй раз повторил успех уже в ноябре — причем сумма выросла в 4 раза. Всего счет мужчины пополнился на 7000 рублей.

— Конечно, я обалдел. Но осознание пришло не сразу. Помню, стоял в поле, пока бригада пошла на вызов (я сейчас работаю водителем скорой помощи), и решил проверить. Это удивительно, но ощущение было досадное: блин, надо же что-то делать! Как-то деньги выводить, а я не знаю как. А второй раз, хоть сумма и была больше, все уже было спокойно, как будто так и должно быть, — улыбается Дмитрий.

Свой выигрыш он потратил на частичное погашение кредита за квартиру. Мужчина признается, что на время смог выдохнуть и меньше думать об этом вопросе.

Больше всего Дмитрия впечатлило то, что выиграть приличную сумму действительно возможно: до этого никто из его близкого окружения не получал в лото ничего значительного. Хотя один знакомый еще в 90-х вручную вел статистику: записывал результаты розыгрышей годами — не помогло. Все же, по мнению мужчины, именно фактор удачи играет главную роль.

В новые выигрыши Дмитрий продолжает верить, но с оговоркой. Огромные миллионные суммы получить не хотел бы. Есть подозрение, что внимание будет слишком пристальным, а окружающие — не очень доброжелательными. Да и придумать, на что потратить такие деньги, не хватает фантазии.

— А вот сумма, которая может поменять жизнь в лучшую сторону, — это было бы интересно. И надежда есть, — делится герой.

Доминика: «Помимо помощи с книгой, мы стали еще и близкими подругами»

История Доминики по сюжету напоминает рождественскую комедию, когда одно доброе дело запускает целый ряд неожиданных событий. Этой осенью она представляла свою книгу на конвенте фантастики, комиксов и компьютерных игр Unicon в Минске.

— Минут за 30 до закрытия всей выставки ко мне подошла девушка, которая очень хотела купить мою книгу. Ей было важно сделать это именно в тот момент, потому что живет она в Чехии и доставка могла затянуться. Но в тот момент у нее не было наличных денег, поэтому она срочно побежала искать банкомат. За это время я решила, что если у нее не получится, то я ей эту книгу подарю.

Ближайший к манежу банкомат действительно оказался нерабочим. Девушка вернулась очень расстроенная.

Я с чистой совестью подарила ей книгу, от чего она была в диком восторге и даже прослезилась. Мы обнялись и разошлись.

Спустя несколько дней новая знакомая написала Доминике в соцсетях с предложением отблагодарить. Оказалось, что ее мама — профессиональный чтец аудиокниг и она готова абсолютно бесплатно озвучить ту самую подаренную книгу.

— Я была в полном шоке, но согласилась. Это подстегнуло меня договориться с самым крупным русскоязычным сервисом электронных книг, чтобы опубликовать там и печатную, и аудиоверсию. Но если бы я тогда не подарила книгу, то вообще ничего бы не случилось. И я до сих пор бы думала, как правильно сотрудничать с площадками.

Та самая девушка — Лиза — стала для Доминики близкой подругой уже по переписке. Сначала у них появился общий диалог на троих — вместе с мамой Лизы, а потом девушки начали обсуждать не только рабочие, но и более личные темы.

Теперь несколько слов о книге. Называется она «Арверкрайт». На конвенте был не только стенд, но и косплей-перформанс, посвященный ей. «Это история о том, как ненависть одного человека может развязать войну между двумя частями одного королевства. Этот человек — отец главной героини. И она — катализатор этой самой ненависти», — описывает сюжет автор.

Татьяна: «Друзья шутят, что я должна стать арбузным сомелье»

На наш поиск Татьяна откликнулась сообщением: «Не знаю, сможете ли вы поверить в это на полном серьезе, но среди моих друзей об этом моем необычном свойстве уже ходят легенды. Я умею… безошибочно выбирать самую быструю очередь».

На этом удача девушки не заканчивается. Еще одна полезная опция — определять самые вкусные продукты.

— Доходит до смешного.

Мне недавно звонила подруга и просто умоляла пойти с ней покупать икру к Новому году.

Выбор арбуза и дыни — тоже всегда на мне. Если честно, у меня никаких особых методик нет. Не стучу по ним и не рассматриваю, просто чувствую, какой надо брать, — улыбается Таня.

Героиня несколько раз повторяет, что знает: обошлось без магических способностей, просто ее удача проявляется таким странным способом.

— Я бы, может, и хотела, чтобы это распространялось на лотерейные билеты. Но так не работает — проверено много раз. Пока все ограничивается самым вкусным тортом на прилавке. Что тоже в целом неплохо, — смеется Таня.

Девушка допускает, что вместе с друзьями они просто концентрируются на удачных совпадениях, а все остальные случаи отбрасывают. Но истории повторялись так много раз, что не обратить на них внимание было просто невозможно.

— Насчет очередей. Когда мы ездили с друзьями большой компанией в путешествия, специально ставили эксперимент. Очередь, в которую становилась я, почти всегда была самой быстрой — насчитали 9 случаев из 10. Это, конечно, приятно, но серьезно на мою жизнь не влияет. Иногда рассказываю это как необычный факт о себе при знакомстве. Новые знакомые верят не всегда. Выходит неплохая проверка на занудство и чувство юмора.

При этом сама Татьяна признается, что, если бы кто-то другой рассказал ей такую историю, она бы отнеслась к этому с настороженностью или в лучшем случае с иронией.

— Мои друзья шутят, что я должна стать арбузным сомелье. Ну или хотя бы просто сомелье — без работы никогда не останусь.

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