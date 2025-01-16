Унизительные метания Лукашенко 2 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

16.01.2025, 10:22

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Здоровья на поездки по Беларуси уже не хватает?

В условиях западных санкций Лукашенко так и не сумел найти рынки, которые смогли бы достойно заменить европейский. Ничего в этом плане не изменил и прошлый год. В 2024-м Лукашенко помимо России совершил визиты в несколько стран, где уже не раз бывал: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Оман, ОАЭ.

Лишь поездка в Монголию была для политика первой за его правление. Но довольно очевидно, что она Беларуси ничего не даст – как не дали его метания по африканскому континенту в прошлые годы.

Довольно унизительным получился вояж Лукашенко в Азербайджан, где Ильхам Алиев затащил его в Нагорный Карабах, отвоеванный у Армении, формальной союзницы Беларуси по ОДКБ. Там правитель оказался в роли просящего, предлагая включить Беларусь в программы восстановления «возрождаемых территорий».

Каким было общение с Путиным и его женщиной

В прошлом году Лукашенко вновь часто летал в Россию, где встречался с Путиным: Москва, Казань, Валаам, Санкт-Петербург. Во время их короткого общения в присутствии журналистов Лукашенко традиционно продвигал российские пропагандистские нарративы.

Из необычного можно выделить три момента.

Во-первых, Путин дважды за год прилетел в Минск, чего не было очень давно. Но, как известно, правитель РФ больше не может летать во многие страны мира – из-за выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Во-вторых, Лукашенко сходил на прошедший в Минске благотворительный фестиваль «Алина», который проводила Алина Кабаева. Через несколько месяцев центр «Досье» сообщил, что она родила Путину двоих сыновей – в 2015-м и 2019-м годах.

В-третьих, по дороге из Монголии Лукашенко зачем-то залетел в Иркутскую область, где посетил озеро Байкал. Оттуда его пресс-служба опубликовала странные кадры.

Поездки в беларуские регионы носили имитационный характер

Это раньше Лукашенко любил часто и подолгу выбираться в глубинку, посещать за раз несколько предприятий, общаться с местными жителями. Теперь правитель из-за своей низкой популярности и проблем со здоровьем выбирается за пределы Минска нечасто.

Поездок в регионы набирается так мало, что их приходится имитировать. Известно, что Лукашенко любит проводить время на своей малой родине в Александрии. А вот список его поездок (в официальных формулировках), которые в реальности занимали около получаса дороги и меньше:

Апрель. Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине заложил яблоневый сад.

Май. Инспекция экспериментальных полей в Могилевской и Витебской областях (на видеокадрах кроме Лукашенко был виден только приближенный бизнесмен Сергей Тетерин). Посещение завода «Легмаш» в Орше.

Июль. Участие в празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Август. Рабочая поездка в Шкловский район. Посещение агрокомбината «Юбилейный» в Оршанском районе.

Октябрь. Рабочая поездка в Шкловский район.

Примерно по такому же принципу были организованы поездки правителя по пригородам Минска. Так возникло несколько визитов в Минский и Смолевичский районы, а также в Дзержинск.

Да, были в прошлом году полеты Лукашенко куда дальше. Он побывал на «Дажынках» в Полоцке, Мостах, Климовичах и Воложине. Однако как подсчитал проект МотолькоПомоги, там вертолет правителя приземлялся в среднем на полтора часа.

А о качестве общения Лукашенко с простыми гражданами хорошо свидетельствовали его встречи со студентами – к «открытому микрофону» в реальности не подпустили ни одного человека с реальным критическим вопросом.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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