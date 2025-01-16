закрыть
16 января 2025, четверг, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пожар на нефтебазе под Воронежем тушат десятки машин и два пожарных поезда

1
  • 16.01.2025, 10:25
  • 3,396
Пожар на нефтебазе под Воронежем тушат десятки машин и два пожарных поезда

Россияне ждут повторных атак на объект.

В Лискинском районе Воронежской области РФ более 10 машин и 2 пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

Российский чиновник заявил об атаке трех районов Воронежской области «более чем десятью БПЛА». По его словам, «большинство из них пришлось на нефтебазу в Лескинском районе».

«На начальном этапе тушение пожара осложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», - добавил Гусев.

Губернатор отметил, что пострадавших нет, а имущество граждан не пострадало.

В ночь на 16 января 2025 года в Воронежской области заявили о пожаре на нефтебазе, который произошел якобы после атаки беспилотников.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох