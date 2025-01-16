Население Эстонии сократилось 4 16.01.2025, 10:30

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Уменьшилось число рождений и иммигрантов.

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Эстонии составляла 1 369 285 человек, что на 5402 человек меньше, чем годом ранее, следует из предварительных данных Департамента статистики.

В 2024 году в Эстонии родилось 9646 и умерло 15 596 человек, сообщает err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики.

По данным зарегистрированной миграции, в страну прибыло 13 826 человек, из страны выехали 13 278 человек. По сравнению с 2023 годом уменьшилось число рождений и иммигрантов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, 2024 год был схож с 2023 годом. «В прошлом году умерло почти на 6000 человек больше, чем родилось. Иммиграция превысила эмиграцию на 550 человек. Если в последние два года положительное сальдо миграции компенсировало исключительно низкое число рождений, то в 2024 году численность населения сократилась в целом более чем на 5000 человек», – констатировала Трасберг.

Число рождений продолжает снижаться

Аналитик отметила, что в 2024 году сокращение числа рождений ускорилось по сравнению с 2023 годом. «В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году. С тех пор как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений», – сказала она.

Как и в Эстонии, в последние годы число рождений резко сократилось во всей Европе. По предварительным данным, в прошлом году снижение рождаемости продолжилось в Латвии и Литве, однако в Финляндии оно прекратилось.

«Число смертей сократилось на 400. Полностью восстановился допандемийный уровень смертности 2010–2019 годов, а ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию к росту», – рассказала аналитик. Однако из-за старения населения продолжительного снижения числа смертей не ожидается, скорее, в следующем десятилетии оно может увеличиться.

Сальдо миграции граждан Эстонии положительное

Согласно зарегистрированным данным о миграции, в 2024 году в Эстонию прибыло 13 826 человек, а уехало 13 278, то есть иммиграция превысила эмиграцию на 548 человек. Среди прибывших более 6200 человек, или 45%, имели украинское гражданство. В 2022 году в страну прибыло 33 200 граждан Украины, а в 2023 году – 13 100.

«Среди выехавших из страны около 5300 человек, или 40%, были гражданами Украины. Сальдо миграции граждан Эстонии, по предварительным данным, было положительным на 500 человек: страну покинули 4700 граждан, а приехали в Эстонию 5200», – добавила аналитик.

По сравнению с первоначальной статистикой рождений и смертей в миграционной статистике ожидается больше уточнений, поскольку первоначальные значения были получены на основе данных Регистра народонаселения, а иммиграция и эмиграция в Регистре народонаселения часто не регистрируется. Департамент статистики дополнит данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует уточненные данные в апреле.

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