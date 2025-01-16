В Минске очень дешево продают необычную квартиру в столетнем доме 1 16.01.2025, 10:45

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Из явных плюсов — участок земли площадью примерно 5 соток.

В Минске меньше чем за 26 тысяч долларов продают однокомнатную квартиру в доме, построенном сто лет назад. Жилье находится в 3-м переулке Зубачева — это недалеко от улицы Казинца, заметил портал Blizko.by.

Бревенчатый дом, в котором находится квартира, построен ровно век назад — в 1925-м. Всего в доме три квартиры, к продаже предлагается всего одна: по документам, это отдельно выделенное жилье.

Что по метражу? Общая площадь квартиры 37,5 квадратного метра, жилая — 10,9. Кухня — комната здесь довольно просторная — 14,1 «квадрата». Имеется и погреб.

Из явных плюсов — участок земли площадью примерно 5 соток.

Минусы также имеются: состояние самого жилья не самое лучшее — здесь однозначно требуется ремонт.

Есть и еще один важный нюанс: в квартире отсутствует санузел: «Его нет совсем и вовсе», написано в объявлении.

Условия продажи этого объекта недвижимости — чистая продажа. Стоимость квартиры — 90 546 белорусских рублей, или 25 900 долларов — 691 доллар за квадратный метр.

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