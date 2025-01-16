Черный ящик Embraer Александр Шимберев, planeta.press

16.01.2025, 10:51

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Россия терроризирует Казахстан.

Хакеры российских спецслужб массово атакуют Казахстан и Азербайджан после сбития азербайджанского авиалайнера над Чечней.

Ухудшение отношений России со странами Центральной Азии и Кавказа – секрет Полишинеля. Кремль прилагал и прилагает немало усилий для того, чтобы настроить против себя такие постсоветские страны, как Казахстан, Азербайджан или Армению.

При этом, как не парадоксально, Москва параллельно пытается удержать вышеупомянутые государства на своей орбите влияния, испытывая колоссальный «союзнический голод» после нападения на Украину.

В куда большей мере ситуация усугубилась после того, как в небе над Чечней российский «Панцирь-С1» сбил самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный; и которому, как известно, не позволили сесть на территории РФ. Потому-то он и разбился близ казахского Актау, преодолев Каспийское море.

И без того напряженные отношения между Россией с одной стороны, и Казахстаном и Азербайджаном – с другой, катастрофически (для Москвы, конечно же) ухудшились – опустились до самого низкого уровня за последние годы.

Тем более, что Россия, несмотря на доказательства ее вины, отказалась ее – эту вину – признать, как и принести извинения перед Астаной и Баку. Нет. Вместо этого, российские губернаторы, ультраправые, силовые ведомства и дипломаты сыплют угрозами в адрес тех стран, которые он хотел бы скорее видеть в лагере своих союзников.

Но и это еще не все. В довесок к публичным и непубличным угрозам, сейчас наблюдается заметная активизация киберминьонов спецслужб РФ.

Так, в свете недавнего инцидента, связанного с крушением азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, появились сообщения о кибератаках на казахстанские государственные учреждения. По данным издания The Hacker News, связанные с Россией хакерские группы, такие как UAC-0063, предположительно аффилированные с ГРУ, активно проводят кибершпионские кампании против Казахстана.

Эти атаки включают рассылку фишинговых писем с вредоносными вложениями, предназначенными для компрометации систем и сбора конфиденциальной информации. Целью являются государственные учреждения, включая Министерство иностранных дел Казахстана. Используемые вредоносные программы, такие как HatVibe и CherrySpy, позволяют злоумышленникам получать доступ к чувствительным данным и отслеживать коммуникации.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные действия могут быть направлены на оказание давления на Казахстан в контексте расследования крушения азербайджанского самолета. Предполагается, что Россия, используя хакерские группы, стремится повлиять на ход расследования и предотвратить объективное выяснение обстоятельств инцидента. Методы воздействия включают не только кибершпионаж, но и прямые угрозы в адрес казахстанских чиновников через электронные письма и другие каналы связи.

Специалисты подчеркивают, что такие кибератаки представляют серьезную угрозу национальной безопасности и суверенитету Казахстана. Они призывают к усилению мер киберзащиты и проведению тщательного расследования для выявления и нейтрализации подобных угроз.

Вместе с тем, агрессивные действия российских хакеров очевидно станут тем гвоздем, который намертво закроет крышку гроба взаимоотношений России с Казахстаном и Азербайджаном.

Александр Шимберев, planeta.press

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