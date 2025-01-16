Квентин Тарантино назвал фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории 16.01.2025, 10:59

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Квентин Тарантино

«Пересматривал пять раз».

Режиссер «Криминального чтива» Квентин Тарантино довольно часто провоцирует сообщество своим необычным подходом к выбору «хороших фильмов», среди которых, на самом деле, довольно много вполне приличных работ, пишет Collider.

На этот раз режиссер отметил фильм «Фанданго» 1985 года и назвал его «одним из лучших режиссерских дебютов всех времен».

«Фанданго» — это комедия, которая дала старт сотрудничеству актера Кевина Костнера и режиссера Кевина Рейнольдса. По сюжету, пятеро друзей, которые закончили колледж, отправляются в путешествие перед тем, как их заберут в армию и отправят воевать во Вьетнам. Они едут через Техас, чтобы в последний раз достать бутылку вина, которую закопали в те дни, когда гуляли вместе, и обещали найти в момент, когда в жизни произойдет что-то необычное.

Рейнольдс, на тот момент новичок в режиссуре и сценарной работе, сыграл решающую роль в карьере Кевина Костнера. С положительной стороны в этом плане — экшн «Робин Гуд: Принц воров», который стал одним из наиболее успешных в финансовом плане фильмов актера на сегодня, а с другой стороны — «Водный мир», который пострадал от раздутого бюджета и производственного хаоса, а также подорвал дружбу дуэта. Костнер и Рейнольдс возобновили сотрудничество только через десятилетия для мини-сериала History Channel «Хэтфилды и Маккои», благодаря которому Кевин Костнер укрепился на телевидении еще до «Йеллоустоуна». Режиссер также помог создать часть фильма «Танцующий с волками», несмотря на то, что не указывался в титрах.

Еще в ранние годы работы Рейнольдс привлек внимание Квентина Тарантино. В июле 1994 года в интервью Vanity Fair режиссер предсказывал, что «Кевин Рейнольдс станет Стэнли Кубриком своего десятилетия». Что касается «Фанданго», то Тарантино смотрел его по меньшей мере пять раз.

«Фанданго — один из лучших режиссерских дебютов в истории кино», — говорил режиссер, который увлекся фильмом настолько, что начал одеваться и говорить как персонаж Костнера. «Я хотел надеть грязный смокинг и спать, мочиться, пить и потеть в машине, которая едет по пустыне».

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