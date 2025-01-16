Глава Совбеза: В Беларусь введут миротворцев НАТО

Глава Совбеза: В Беларусь введут миротворцев НАТО6
- 16.01.2025, 11:22
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Вольфович панически боится освобождения страны западными войсками.
Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович поделился сценарием освобождения нашей страны. В один из районов, по его словам, должны зайти белорусские добровольцы и пригласить на освобожденную территорию миротворцев НАТО.
Ранее подобным сценарием делился Лукашенко. 25 апреля 2024 года он рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:
— Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО.
Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:
— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.