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Глава Совбеза: В Беларусь введут миротворцев НАТО

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  • 16.01.2025, 11:22
  • 7,676
Глава Совбеза: В Беларусь введут миротворцев НАТО
Александр Вольфович

Вольфович панически боится освобождения страны западными войсками.

Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович поделился сценарием освобождения нашей страны. В один из районов, по его словам, должны зайти белорусские добровольцы и пригласить на освобожденную территорию миротворцев НАТО.

Ранее подобным сценарием делился Лукашенко. 25 апреля 2024 года он рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:

— Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО.

Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

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