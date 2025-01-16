Глава Совбеза: В Беларусь введут миротворцев НАТО 6 16.01.2025, 11:22

7,676

Александр Вольфович

Вольфович панически боится освобождения страны западными войсками.

Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович поделился сценарием освобождения нашей страны. В один из районов, по его словам, должны зайти белорусские добровольцы и пригласить на освобожденную территорию миротворцев НАТО.

Ранее подобным сценарием делился Лукашенко. 25 апреля 2024 года он рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:

— Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО.

Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com