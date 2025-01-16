КНДР уже потеряла треть своих войск на Курщине 16.01.2025, 11:28

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Северокорейцев выкашивают украинские БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены. В частности полковник, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подтвердил такие данные.

В то же время это не свидетельствует о том, что северокорейские войска не являются «серьезными воинами», считает украинский военный Владимир Демченко. По его словам, они имеют «безупречную стрелковую подготовку», пишет Forbes.

В издании напомнили, что солдаты КНДР начали свои первые атаки на Курщине в декабре, маршируя по заснеженным полям, чтобы обстреливать украинские позиции. Несмотря на большие потери от украинских мин, артиллерии и дронов, северокорейские войска продолжали свое наступление.

«Атаки пехоты, в основном без поддержки бронетехники, не является уникальным северокорейским феноменом. Украинские беспилотники постоянно находятся везде, что делает практически невозможным прорыв прикрытия для российской и северокорейской техники. По словам одного российского блогера, танки «просто не доезжают до линии для начала атаки». Их расстреливают с беспилотников за много километров», - добавляют в Forbes.

В свою очередь именно пехота несет на себе основную тяжесть боев. В частности, более 200 северокорейцев были убиты или ранены во время первого штурма в Курской области.

«Один неудачный штурм в начале этого месяца мог привести к 400 российским жертвам на земле. К середине января 3800 из 12 000 военнослужащих северокорейского 11-го армейского корпуса были убиты, ранены или - что гораздо менее вероятно - попали в плен», - проанализировали эксперты.

В то же время Зеленский отмечал, что небольшое количество военных КНДР, которых захватили в плен украинские воины, показывает безжалостность объединенной российско-северокорейской армии.

«Российские войска и другие северокорейские военнослужащие обычно казнят своих раненых, чтобы стереть любые доказательства участия Северной Кореи в войне против Украины», - сказал глава государства.

Также Демченко рассказал, что раненые северокорейцы иногда убивают себя прямо на поле боя.

«Это крайне закаленные типы, которые при ранении действуют по одной схеме: выдернуть чеку, приложить гранату к голове и спокойной ночи», - добавил военный.

Однако потери Северной Кореи могли бы быть больше, если бы они не имели хорошую стрелковую подготовку. По сравнению с плохо подготовленными российскими оккупантами, пехотинец КНДР годами готовится к войне, подчеркнули в Forbes.

«Об этом свидетельствует статистика уничтоженных ими малых беспилотников», - отметил Демченко.

В издании подытожили, что истощенный на треть 11-й армейский корпус КНДР может нуждаться в подкреплении:

«Неясно, взял ли Пхеньян на себя обязательства развернуть больше войск. Но северокорейский режим, безусловно, намерен это сделать. По сообщениям, Москва торгует ключевыми военными технологиями в обмен на дополнительную рабочую силу».

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