Северокорейцы в полный рост в чистом поле идут на украинские позиции в Курской области 2 16.01.2025, 11:33

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой снята попытка штурма подразделением армии КНДР украинских позиций на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что северокорейские наемники Кремля идут под пули в полный рост по чистому полю.

«Аэроразведка фиксирует очередной бешеный мясной штурм северокорейских солдат в Курской области. Тактика перемещения «живыми волнами» в открытом поле делает корейских военнослужащих крайне уязвимыми для атак с воздуха», - говорится в комментарии к видео.

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