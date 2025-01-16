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Северокорейцы в полный рост в чистом поле идут на украинские позиции в Курской области

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  • 16.01.2025, 11:33
  • 4,998
Северокорейцы в полный рост в чистом поле идут на украинские позиции в Курской области

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой снята попытка штурма подразделением армии КНДР украинских позиций на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что северокорейские наемники Кремля идут под пули в полный рост по чистому полю.

«Аэроразведка фиксирует очередной бешеный мясной штурм северокорейских солдат в Курской области. Тактика перемещения «живыми волнами» в открытом поле делает корейских военнослужащих крайне уязвимыми для атак с воздуха», - говорится в комментарии к видео.

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