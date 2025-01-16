Лукашенко хочет построить вторую АЭС

Лукашенко хочет построить вторую АЭС2
- 16.01.2025, 11:40
- 3,030
Первая не работает уже больше месяца.
Лукашенко «все больше убеждается» в необходимости строить в стране вторую атомную электростанцию. Об этом он заявил 16 января во время посещения Минского городского технопарка, передает БЕЛТА.
Белорусская АЭС по-прежнему не работает. Это подтвердил в среду гендиректор «Белэнерго» Андрей Панченко. По его словам, первый энергоблок все еще на «планово-предупредительном ремонте», а на втором продолжается «диагностика датчиков».
Отметим, БелАЭС простаивает уже больше месяца.