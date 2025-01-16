закрыть
16 января 2025, четверг, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко хочет построить вторую АЭС

2
  • 16.01.2025, 11:40
  • 3,030
Лукашенко хочет построить вторую АЭС

Первая не работает уже больше месяца.

Лукашенко «все больше убеждается» в необходимости строить в стране вторую атомную электростанцию. Об этом он заявил 16 января во время посещения Минского городского технопарка, передает БЕЛТА.

Белорусская АЭС по-прежнему не работает. Это подтвердил в среду гендиректор «Белэнерго» Андрей Панченко. По его словам, первый энергоблок все еще на «планово-предупредительном ремонте», а на втором продолжается «диагностика датчиков».

Отметим, БелАЭС простаивает уже больше месяца.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох