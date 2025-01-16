Кремль потерял силу Андрей Калитин

16.01.2025, 11:41

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Москва добилась обратного эффекта.

В 2025 году Москва хочет заключить новый политический договор о разделе мира. Именно это имеет в виду Николай Патрушев в своем интервью «Комсомольской правде». Эксперты в Москве говорят о конференции типа «Ялта-2025», которая, согласно пожеланиям Кремля, закрепит контроль Москвы над «сферами интересов». А в чем они? И в каком статусе Москва находится в канун самых важных переговоров этого года?

Главная «цель СВО» - переформатирование системы международной безопасности, и Кремль хочет стать одним из главных соавторов нового документа. Но Ялта-1945 была «конференцией победителей». Можно ли сегодня сказать, что Россия хоть что-то выиграла за последние три года «спецоперации», чтобы в принципе оказаться за столом больших переговоров о разделе сфер влияния большого мира?

Газовый проект, рожденный в СССР 1 февраля 1970 года и названный «сделкой века», рухнул. На очереди - возможно, масштабные санкции против российского нефтяного сектора, переброска новейших вооружений НАТО на «восточный фронт» и новый виток обсуждений об окончательной конфискации финансовых активов Кремля.

Статус Москвы как столицы всего постсоветского пространства долгое время держался на военном потенциале, сырьевом экспорте и «мягкой силе» культурного и информационного влияния в зоне своих политических интересов. Все эти позиции к началу 2025 года Москвой потеряны.

Применив жесткую силу против Украины, Кремль потерял мягкую силу, язык российской дипломатии умер. Пытаясь восстановить «сферу интересов», Москва добилась почти обратного эффекта: утрачено влияние на бывшую территорию империи, потерян рынок сбыта сырья, НАТО стало сильнее и еще ближе.

«Суверенитет», который режим защищает внутри страны, приобрел форму вырытого окопа, накрытого маскировочной сетью. Но и безопасность гражданам страны он не гарантирует: каждый рабочий день начинается под аккомпанемент «работы средств ПВО».

Потеря Сирии может повлечь за собой проблемы в Африке, о какой роли лидера «глобального юга» можно тут вообще говорить?

Если «Ялта – 2025» все-таки состоится, то для России она будет фиксировать не победу, а утраченные иллюзии, потерю союзников, растущие экономические проблемы, технологическое отставание и огромные человеческие потери, точную цифру которых мы сегодня даже не знаем.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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