Ученые: Кофе может продлить жизнь

Ученые: Кофе может продлить жизнь4
- 16.01.2025, 11:51
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Но только в одном случае.
В недавнем исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые из США изучили влияние употребления кофе на смертность. Оказалось, что утренний кофе действительно связан с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Однако это не всегда работает, и результаты исследования не подтверждают причинно-следственную связь, пишет «Хайтек».
В исследовании участвовали 42 000 взрослых американцев, данные которых были собраны из Национального обследования здоровья и питания. Ученые разделили участников на два кластера: тех, кто пьет кофе утром, и тех, кто пьет его в течение дня. Результаты показали, что утренние кофеманы имели более низкую смертность от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, по сравнению с теми, кто не пил кофе или употреблял его в течение дня.
Особенность исследования в том, что оно наблюдательное, и ученые не могут утверждать, что утренний кофе непосредственно снижает смертность. Также исследователи отметили, что любители утреннего кофе часто потребляли больше чая и газировки с кофеином, чем те, кто пил кофе в течение дня.
Важный вывод: утренний кофе может быть полезен для здоровья, но его потребление в течение дня не оказывает статистически значимого влияния на продолжительность жизни.