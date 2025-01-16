В Минске решили устанавливать новые дорожные знаки, которых нет в ПДД 16.01.2025, 11:57

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Стало известно, где именно поставят и что они будут означать.

В Минске в скором времени должны появиться новые дорожные знаки, которых нет в действующей редакции Правил дорожного движения (ПДД). В ГАИ ГУВД Мингорисполкома показали, как они будут выглядеть, где их можно будет встретить и что будут означать.

Новые знаки решили внедрить для того, чтобы снизить «визуальный шум» для водителей и уменьшить количество дорожных знаков на стойках. Для этого некоторые знаки, зафиксированные в белорусских ПДД, объединят, передает «Минск-Новости».

Так, решили объединить знак 5.15 «Место стоянки» с дополнительной информационной табличкой 7.8 «Платные услуги», что на выходе даст подобный новый знак, обозначающий места платной парковки:

Еще одни новый знак получится после объединения знака 5.15 «Место стоянки» с дополнительной информационной табличкой 7.17 «Инвалиды». Он будет помечать, соответственно, места парковки для людей с ограниченными возможностями.

Как отметил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, подобные знаки уже используются в соседней России и, как показала практика соседнего государства, это позволяет уменьшить зрительную нагрузку на водителя.

Ливанович также пояснил, что несмотря на то, что новые знаки в ПДД не внесены, они были согласованы с главным управлением ГАИ МВД Беларуси и пока будут использоваться в качестве эксперимента.

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