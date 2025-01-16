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Украинский ЦПД: В Тамбовской области РФ атакован пороховой завод

  • 16.01.2025, 11:55
  • 1,132
Украинский ЦПД: В Тамбовской области РФ атакован пороховой завод

Это ключевой для российского ВПК объект.

Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ. Это уже не первая атака на этот объект, сообщил глава Центра противодействия дезинформацией при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Кроме того, Тамбовский пороховой завод производит колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.

Тем временем в сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышно очень громкий звук попадания в цель. При этом работала российская ПВО.

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