Украинский ЦПД: В Тамбовской области РФ атакован пороховой завод
- 16.01.2025, 11:55
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Это ключевой для российского ВПК объект.
Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ. Это уже не первая атака на этот объект, сообщил глава Центра противодействия дезинформацией при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Он отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.
Кроме того, Тамбовский пороховой завод производит колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.
Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.
Тем временем в сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышно очень громкий звук попадания в цель. При этом работала российская ПВО.