Украинский ЦПД: В Тамбовской области РФ атакован пороховой завод 16.01.2025, 11:55

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Это ключевой для российского ВПК объект.

Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ. Это уже не первая атака на этот объект, сообщил глава Центра противодействия дезинформацией при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Кроме того, Тамбовский пороховой завод производит колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.

Тем временем в сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышно очень громкий звук попадания в цель. При этом работала российская ПВО.

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