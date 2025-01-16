В России резко упали продажи белорусских автобусов

В России резко упали продажи белорусских автобусов1
- 16.01.2025, 12:07
Сразу на 45,5%.
По итогам 2024 года продажи автобусов Минского автозавода (МАЗ) в России сократились на 45,5%, несмотря на общий рост рынка на 15%.
В лидерах продаж сейчас находятся российские предприятия, которые значительно увеличили объемы производства. Об этом сообщили в компании «АСМ-холдинг».
В 2024 году МАЗ продал в России 504 автобуса, тогда как в 2023 году — 925.
В 2023 году белорусское предприятие входило в топ-4 на российском рынке, но теперь опустилось на 9-е место.
Общий объем рынка в 2024 году составил 19,7 тыс. новых автобусов, что на 2,7 тыс. больше, чем в 2023 году.
В топ-5 продаж вошли: PAZ (Россия), LIAZ (Россия), YUTONG (Китай), NEFAZ (Россия), Volzhanin (Россия).
Продажи некоторых российских заводов выросли на 26—63%.
Продажи грузовых автомобилей МАЗ в России также снизились: в 2024 году было продано 5719 грузовиков, что на 10,7% меньше, чем в 2023 году.
Однако это соответствует общему падению рынка: в России в 2024 году продажи новых грузовиков сократились на 12%.
В 2023 году на МАЗе заявляли о рекордных объемах производства автобусов. В ближайшее время, вероятно, будет запущен новый автобусный завод, который должен был начать работу в конце 2024 года.