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Пленные россияне пожаловались на солдат КНДР

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  • 16.01.2025, 12:10
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Пленные россияне пожаловались на солдат КНДР

Совместных действий, кроме боевых, у них нет.

Пленные российские оккупанты жалуются на то, что северокорейских военных лучше готовят к боям в Курской области по сравнению с российскими контрактниками. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире телеканала «Эспрессо».

По словам Гайдащука, бойцам его бригады пока не удалось взять в плен военных КНДР. Однако взятые в плен россияне утверждают, что вместе с ними подготовку проходили именно северокорейские военные.

«Интересно то, что пленные россияне рассказывали, что экипировка, вооружение и подготовка военных из КНДР была значительно лучше, чем российских контрактников. Задачей, по словам пленных оккупантов, для северокорейцев были исключительно штурмовые действия, а уже россияне должны были закрепиться в случае успеха на позициях», — рассказал Гайдащук.

Он также добавил, что российские военнопленные отмечают, что их пытаются держать отдельно от северокорейских военных во время пребывания на базах подготовки.

«По рассказам пленных россиян, они в контакт с ними не вступали. Во-первых, между ними есть языковой барьер. Во-вторых, живут, питаются и что делают северокорейцы полностью отграничены под российских оккупантов. Совместных действий, кроме боевых, у них нет», — отметил Гайдущак.

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