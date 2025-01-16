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Медик поставил Лукашенко новый диагноз

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  • 16.01.2025, 12:15
  • 2,742
Медик поставил Лукашенко новый диагноз

Почему диктатор сипит?

Лукашенко на последних встречах еле разговаривает. Политолог Дмитрий Болкунец попросил медика поставить диктатору диагноз.:

— Сиплость голоса может быть связана с давлением на дыхательные пути в результате тяжелой степени ожирения (ИМТ примерно 42). Это создает дополнительную нагрузку на организм и может сдавливать дыхательные пути, что влияет на голос. У него наблюдается одышка.

Кроме того, есть вероятность проблем с голосовыми связками. Также необходимо учесть возрастные изменения, которые влияют на работу нервов, управляющих голосовыми связками. Не исключено, что сиплость связана с приемом некоторых лекарств.

Для точного диагноза требуется больше информации.

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