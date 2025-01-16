Медик поставил Лукашенко новый диагноз

Медик поставил Лукашенко новый диагноз5
- 16.01.2025, 12:15
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Почему диктатор сипит?
Лукашенко на последних встречах еле разговаривает. Политолог Дмитрий Болкунец попросил медика поставить диктатору диагноз.:
— Сиплость голоса может быть связана с давлением на дыхательные пути в результате тяжелой степени ожирения (ИМТ примерно 42). Это создает дополнительную нагрузку на организм и может сдавливать дыхательные пути, что влияет на голос. У него наблюдается одышка.
Кроме того, есть вероятность проблем с голосовыми связками. Также необходимо учесть возрастные изменения, которые влияют на работу нервов, управляющих голосовыми связками. Не исключено, что сиплость связана с приемом некоторых лекарств.
Для точного диагноза требуется больше информации.