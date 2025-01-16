«Россияне в панике отступают»: ВСУ заходят в тыл врага под Курском
- 16.01.2025, 12:15
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Тактика украинских военных позволяет им неожиданно захватывать новые территории РФ.
ВСУ уже 6 месяцев удерживают большой участок на территории страны-агрессора России в Курской области. Оккупанты уже несколько раз получали приказ вернуть утраченные территории, однако им до сих пор не удается это сделать.
На это есть несколько причин. Об этом в чате на «Главреде» рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, прежде всего нужно обратить внимание на то, что в боевых действиях на Курщине почти не принимают участие кадровые военные РФ.
«Безусловно, определенные обученные силы россияне подтянули, например, 810 бригаду морской пехоты. Да надо видеть этих российских морпехов! Я прекрасно помню 810 бригаду в Севастополе: это были двухметровые дилды. Теперь таких морпехов там нет. Да и вообще, Россия не имеет кадровых войск, которые она может использовать для противодействия украинцам. Конечно, я не говорю, что наши военнослужащие все, как один, богатыри, но у нас ситуация другая», - отметил он.
Кроме этого весомой причиной, почему враг терпит неудачи является то, что украинские военные используют тактику маневренной войны, а не сплошного фронта. Поэтому любая попытка наступления оккупантов выглядит примерно так: армия РФ заходит в село, но там никого нет, после чего выясняется, что ВСУ зашли в только что оставленный врагом населенный пункт с тыла.
«То есть наши просто обходят армию врага и заходят с другой стороны ей в тыл. И тогда россияне в панике отступают, потому что не понимают, что будет дальше. Вот такая война: один за другим гоняются. И именно Украина навязывает россиянам такую войну», - пояснил Ягун.
В то же время вражеская армия использует совсем другие методы захвата населенных пунктов на Курщине. Обычно оккупанты просто используют КАБы, которые летят по городам и селам РФ и разрушают дома самих россиян.
Относительно личного состава противника в Курской области - по словам Ягуна, большинство там составляют срочники и северокорейские военные. Несмотря на все запугивания, солдаты из КНДР не показали своей мощи и наоборот - напуганы происходящим.