Повар из Беларуси приготовила месячный запас еды на семью и назвала цену 16.01.2025, 12:25

иллюстративное фото

У белорусов возник к ней главный вопрос

Жительница Гомельской области Кристина зарабатывает готовкой домашних полуфабрикатов на заказ. Недавно она показала в TikTok внушительный набор еды на месяц, который приготовила на семью из трех человек, — как выяснилось, он обошелся клиентам в 850 рублей, пишет «Зеркало».

Ролик очень заинтересовал пользователей, а чаще всего авторку спрашивали: почему так дешево?

Только перечисление всех блюд заняло у Кристины пару минут. В наборе оказались:

киш с брокколи, томатами и слабосоленой форелью;

фриттата с брокколи, болгарским перцем и курицей;

лазанья;

горбуша под сливочным соусом с томатами и шпинатом;

жульен;

рыбные палочки;

«Наполеон»;

мясные рулеты с разными начинками;

мясо по-французски;

рубленые котлеты;

два вида блинчиков — с курицей и грибами, а также с картофелем, луком, беконом и зеленью;

фаршированная скумбрия;

сливочные «кармашки» с персиком и кремом патисьер;

кабачковые оладьи с фаршем и сыром;

несколько видов супов — борщ, чечевичный, сырный с грибами и курицей, щи, щавелевый и сливочный с горбушей;

сырники с шоколадом и сгущенкой;

паста болоньезе;

и еще одно загадочное блюдо, название которого белоруска почему-то не стала уточнять.

Весь этот впечатляющий ассортимент рассчитан на семью из трех человек, а чтобы такой приготовить, Кристина работает по 7−8 часов 2−3 дня. Каждое блюдо состоит из двух-четырех порций и разложено по пакетам или контейнерам.

Она подчеркнула, что все это замороженные полуфабрикаты — то есть заказчику остается только поставить их в духовку или бросить на сковородку. Срок хранения зависит от конкретного блюда.

Но больше всего пользователей удивила стоимость набора на троих — он обошелся заказчикам в 850 рублей. На семью из двух человек (взрослый и ребенок) Кристина предлагает наготовить еды на месяц примерно на 450 рублей, на одного человека — от 350.

Ролик уже собрал больше полумиллиона просмотров, а повара засыпали вопросами и комментариями, суть которых сводилась к одному: почему она так мало берет за приготовленные продукты и свою работу?

«Это очень мало. У нас пять человек, каждый день в магазин, минимум 50 рублей в день».

«Я думала, это стоит 2000 минимум. Такой огромный труд».

«Я поняла одно, муж и дети мне недоплатили».

«Думала, не меньше 500 евро».

«У нас на еду 2000 уходит точно без готовки, как за это все 850 с готовкой?»

«Не обесценивайте, пожалуйста, свой труд».

«Я в шоке, это так дешево. За эту цену только половину продуктов можно было купить из них, а тут и горбуша, и семга, и мясо».

«Это очень мало за столько блюд, вам нужно поднимать прайс свой».

Впрочем, некоторые комментаторы все равно писали, что «дорого выходит, с учетом того, что у нас средняя зарплата где-то 1500».

«Я бы и больше отдала, зато не думать, голову не ломать, по магазинам не бегать за продуктами», — ответили на это мнение.

А кто-то удивился, что «люди на месяц меню продумывают»: «Я утром встаю — не знаю, чего захочу».

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