Повар из Беларуси приготовила месячный запас еды на семью и назвала цену
- 16.01.2025, 12:25
У белорусов возник к ней главный вопрос
Жительница Гомельской области Кристина зарабатывает готовкой домашних полуфабрикатов на заказ. Недавно она показала в TikTok внушительный набор еды на месяц, который приготовила на семью из трех человек, — как выяснилось, он обошелся клиентам в 850 рублей, пишет «Зеркало».
Ролик очень заинтересовал пользователей, а чаще всего авторку спрашивали: почему так дешево?
Только перечисление всех блюд заняло у Кристины пару минут. В наборе оказались:
киш с брокколи, томатами и слабосоленой форелью;
фриттата с брокколи, болгарским перцем и курицей;
лазанья;
горбуша под сливочным соусом с томатами и шпинатом;
жульен;
рыбные палочки;
«Наполеон»;
мясные рулеты с разными начинками;
мясо по-французски;
рубленые котлеты;
два вида блинчиков — с курицей и грибами, а также с картофелем, луком, беконом и зеленью;
фаршированная скумбрия;
сливочные «кармашки» с персиком и кремом патисьер;
кабачковые оладьи с фаршем и сыром;
несколько видов супов — борщ, чечевичный, сырный с грибами и курицей, щи, щавелевый и сливочный с горбушей;
сырники с шоколадом и сгущенкой;
паста болоньезе;
и еще одно загадочное блюдо, название которого белоруска почему-то не стала уточнять.
@uss_kristina Заказ на 1 месяц, семье из трех человек☝🏻 #полуфабрикаты #рецепты #прстыерецепты #чтоприготовить #завтрак #завтракза5минут #ужинрецепты #полуфабрикатыдомашние #рецептынакаждыйдень #ужинрецепт #ужинза15минут #идеизавтрака #идеиужина #еда #готовка #готовимвместе #готовимвкусно ♬ оригинальный звук - uss_kristina
Весь этот впечатляющий ассортимент рассчитан на семью из трех человек, а чтобы такой приготовить, Кристина работает по 7−8 часов 2−3 дня. Каждое блюдо состоит из двух-четырех порций и разложено по пакетам или контейнерам.
Она подчеркнула, что все это замороженные полуфабрикаты — то есть заказчику остается только поставить их в духовку или бросить на сковородку. Срок хранения зависит от конкретного блюда.
Но больше всего пользователей удивила стоимость набора на троих — он обошелся заказчикам в 850 рублей. На семью из двух человек (взрослый и ребенок) Кристина предлагает наготовить еды на месяц примерно на 450 рублей, на одного человека — от 350.
Ролик уже собрал больше полумиллиона просмотров, а повара засыпали вопросами и комментариями, суть которых сводилась к одному: почему она так мало берет за приготовленные продукты и свою работу?
«Это очень мало. У нас пять человек, каждый день в магазин, минимум 50 рублей в день».
«Я думала, это стоит 2000 минимум. Такой огромный труд».
«Я поняла одно, муж и дети мне недоплатили».
«Думала, не меньше 500 евро».
«У нас на еду 2000 уходит точно без готовки, как за это все 850 с готовкой?»
«Не обесценивайте, пожалуйста, свой труд».
«Я в шоке, это так дешево. За эту цену только половину продуктов можно было купить из них, а тут и горбуша, и семга, и мясо».
«Это очень мало за столько блюд, вам нужно поднимать прайс свой».
Впрочем, некоторые комментаторы все равно писали, что «дорого выходит, с учетом того, что у нас средняя зарплата где-то 1500».
«Я бы и больше отдала, зато не думать, голову не ломать, по магазинам не бегать за продуктами», — ответили на это мнение.
А кто-то удивился, что «люди на месяц меню продумывают»: «Я утром встаю — не знаю, чего захочу».