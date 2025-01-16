На побережье Великобритании найден зуб древнего морского существа 16.01.2025, 12:29

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иллюстративное фото

По форме он напоминает «консервный нож».

На южном побережье острова Уайт (Великобритания) был найден зуб доисторической акулы Squalicorax falcatus, который эксперты назвали почти идеальным образцом. Зуб, застрявший в куске песчаника, принадлежал акуле, обитавшей в океанах около 90–100 миллионов лет назад. Об этом сообщает компания Wight Coast Fossils (WCF).

В позднем меловом периоде, около 70 миллионов лет назад, акула вида Squalicorax falcatus была широко распространенным морским хищником. Эти акулы достигали длины около трех метров и охотились как в прибрежных водах, так и в открытом море, сочетая в себе черты как охотника, так и падальщика. Они исчезли примерно 66 миллионов лет назад в ходе массового вымирания, вызванного падением астероида. Это событие также привело к гибели динозавров и многих других видов.

Отличительной чертой Squalicorax были их зубы, напоминающие «консервный нож» по форме. Сегодня они являются популярным объектом коллекционирования и активно продаются в интернете. Ископаемые остатки Squalicorax встречаются на территории Европы, Северной Америки, Африки и Азии, однако на острове Уайт они остаются редкостью.

Обнаруженный зуб, высота которого составляет менее 1,5 сантиметра, сохранился в первозданном виде, что делает находку уникальной. После извлечения из камня он пополнил коллекцию Тео Виккерса, известного исследователя окаменелостей.

Находка подчеркивает богатую палеонтологическую историю острова Уайт, известного своими уникальными ископаемыми.

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