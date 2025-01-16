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Экс-охранник Путина помог бизнесмену сколотить миллиардную империю на уходе иностранцев из России

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  • 16.01.2025, 12:34
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Экс-охранник Путина помог бизнесмену сколотить миллиардную империю на уходе иностранцев из России
Алексей Сагал

Необъяснимый успех производителя «Дихлофоса» из Невинномысска не случаен.

Необъяснимый успех производителя «Дихлофоса» из Невинномысска Алексея Сагала, получившего предприятия ушедших из России гигантов мирового бизнеса Unilever и Heineken, скорее всего, не случаен. Сагал долгое время выглядел «белой вороной» среди более именитых покупателей иностранных активов: Росбанк получил миллиардер Владимир Потанин, сделку Danone проводили с участием родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, а гиганта рынка объявлений Avito выкупил партнер Алишера Усманова Иван Таврин.

По словам двух источников The Moscow Times, Сагал мог получить вышеупомянутые активы благодаря знакомству с бывшим охранником Владимира Путина и нынешним руководителем Госсовета Алексеем Дюминым. По словам человека, близкого к Дюмину, он помог Сагалу с лоббированием покупок Heineken и Unilever. Второй источник, знакомый с Сагалом, также подтверждает, что бизнесмен связан с бывшим губернатором Тульской области Дюминым и находится «под ним». Сам Сагал в декабре 2023 года объяснял, что сделки с уходившими из России иностранцами начинались с того, что он писал иностранным компаниям письма с предложением о выкупе.

Дюмин и Сагал не скрывали взаимоотношений: Сагал еще с 2016 года реализует крупные инвестпроекты в Тульской области, они не раз встречались с Дюминым на правительственных мероприятиях. Сотрудники «Арнест» получали награды от руководства Тульской области, когда его возглавлял Дюмин. На экономическом форуме в Сочи, уже в 2018 году, Сагал демонстративно поехал подписывать с Дюминым соглашение о строительстве трех предприятий в Тульской области, а в 2019 году бывший охранник Путина перерезал ленточку на открытии завода группы «Арнест» за 750 млн рублей. Сагал в ответ расхваливал работу Дюмина.

Получить активы на более чем миллиард долларов и стать бизнесменом федерального масштаба Сагал сумел меньше чем за три года после массового исхода иностранных компаний. Он купил их с большими дисконтами. Сагал утверждал, что основные условия сделок обговаривают продавец и покупатель, комиссия на этот процесс не влияет. Тем не менее, правительство проверяет сделку на соответствие указам президента и своим распоряжениям.

Новые сделки быстро вознесли бизнесмена из Невинномыска до предпринимателя федерального масштаба. Первой крупной покупкой в сентябре 2022 года стали активы американского производителя алюминиевых банок Ball — заводы в Московской, Ленинградской, Челябинской, в Ульяновской области. За покупку «Арнест» заплатил $530 млн, в основном за счет кредита в ВТБ. С конца 2022 года юрлица группы «Арнест» получили от госбанка не меньше 65 млрд рублей, писал The Bell.

В августе 2023 года «Арнест» выкупила семь заводов Heineken за символическую сумму в один евро и согласился отдать долг в 100 млн евро российской «дочки» Heineken перед материнской компанией. В портфеле российской Heineken было более 30 брендов, включая Amstel, Krušovice, Gösser, «Три медведя», Strongbow и др. Свои убытки от продажи заводов в России производитель оценил в 300 млн евро. Сагал претендовал и на покупку в 2024 году активов датской Carlsberg в России — пивоваренной компании «Балтика», однако в итоге сделка прошла в интересах бывшего владельца и друга Владимира Путина Таймураза Боллоева. Тем не менее, полной неудачей для него она не завершилась — «Арнест» получил крупные заказы на поставку алюминиевых банок для «Балтики».

В сентябре того же года «Арнест» компенсировала неудачу с «Балтикой» с лихвой и забрала активы британского гиганта товаров повседневного спроса Unilever, которому принадлежат бренды Lipton, Knorr, «Инмарко», Dove, Domestos, Axe и Rexona. Unilever оценивала активы в России в 900 млн евро. Сумма сделки не называлась. Стоимость российского бизнеса компании оценивалась в 35–40 млрд рублей с учетом дисконта (около 350 млн евро), писал РБК. По данным Financial Times, цена активов составила 520 млн евро. Убытки для Unilever могли быть значительны — правительство в прошлом году увеличило дисконт для сделок с иностранцами до 60%, а размер «добровольного взноса» в бюджет увеличен до 35%.

Сделки — не единственная демонстрация возможностей Сагала: 31 декабря 2024 года правительство увеличило пошлины на пиво, ввозимые из «недружественных стран», — с 0,1 евро до 1 евро за литр. Причем это уже второе повышение подряд — в апреле 2024 года ставка увеличилась с 0,04 евро до 0,1 евро. В результате с прилавков начало пропадать недорогое иностранное пиво. В 2022 году правительство также вводило заградительные пошлины (35%) на ввоз из «недружественных» стран товаров личной гигиены и моющих средств. Лоббистами называли производителей бытовой химии, в их числе был «Арнест» (бренды Deonica, «Прелесть»). Ранее о лоббистских ресурсах Сагала писало издание The Bell. По его данным, бизнесмену помогал вице-премьер Денис Мантуров. Он курировал производство «Арнеста» и в 2022 году при Минпромторге создал Совет по развитию парфюмерной промышленности — совет возглавил Мантуров, а бизнес представлял Сагал.

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