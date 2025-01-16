Экс-охранник Путина помог бизнесмену сколотить миллиардную империю на уходе иностранцев из России 2 16.01.2025, 12:34

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Алексей Сагал

Необъяснимый успех производителя «Дихлофоса» из Невинномысска не случаен.

Необъяснимый успех производителя «Дихлофоса» из Невинномысска Алексея Сагала, получившего предприятия ушедших из России гигантов мирового бизнеса Unilever и Heineken, скорее всего, не случаен. Сагал долгое время выглядел «белой вороной» среди более именитых покупателей иностранных активов: Росбанк получил миллиардер Владимир Потанин, сделку Danone проводили с участием родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, а гиганта рынка объявлений Avito выкупил партнер Алишера Усманова Иван Таврин.

По словам двух источников The Moscow Times, Сагал мог получить вышеупомянутые активы благодаря знакомству с бывшим охранником Владимира Путина и нынешним руководителем Госсовета Алексеем Дюминым. По словам человека, близкого к Дюмину, он помог Сагалу с лоббированием покупок Heineken и Unilever. Второй источник, знакомый с Сагалом, также подтверждает, что бизнесмен связан с бывшим губернатором Тульской области Дюминым и находится «под ним». Сам Сагал в декабре 2023 года объяснял, что сделки с уходившими из России иностранцами начинались с того, что он писал иностранным компаниям письма с предложением о выкупе.

Дюмин и Сагал не скрывали взаимоотношений: Сагал еще с 2016 года реализует крупные инвестпроекты в Тульской области, они не раз встречались с Дюминым на правительственных мероприятиях. Сотрудники «Арнест» получали награды от руководства Тульской области, когда его возглавлял Дюмин. На экономическом форуме в Сочи, уже в 2018 году, Сагал демонстративно поехал подписывать с Дюминым соглашение о строительстве трех предприятий в Тульской области, а в 2019 году бывший охранник Путина перерезал ленточку на открытии завода группы «Арнест» за 750 млн рублей. Сагал в ответ расхваливал работу Дюмина.

Получить активы на более чем миллиард долларов и стать бизнесменом федерального масштаба Сагал сумел меньше чем за три года после массового исхода иностранных компаний. Он купил их с большими дисконтами. Сагал утверждал, что основные условия сделок обговаривают продавец и покупатель, комиссия на этот процесс не влияет. Тем не менее, правительство проверяет сделку на соответствие указам президента и своим распоряжениям.

Новые сделки быстро вознесли бизнесмена из Невинномыска до предпринимателя федерального масштаба. Первой крупной покупкой в сентябре 2022 года стали активы американского производителя алюминиевых банок Ball — заводы в Московской, Ленинградской, Челябинской, в Ульяновской области. За покупку «Арнест» заплатил $530 млн, в основном за счет кредита в ВТБ. С конца 2022 года юрлица группы «Арнест» получили от госбанка не меньше 65 млрд рублей, писал The Bell.

В августе 2023 года «Арнест» выкупила семь заводов Heineken за символическую сумму в один евро и согласился отдать долг в 100 млн евро российской «дочки» Heineken перед материнской компанией. В портфеле российской Heineken было более 30 брендов, включая Amstel, Krušovice, Gösser, «Три медведя», Strongbow и др. Свои убытки от продажи заводов в России производитель оценил в 300 млн евро. Сагал претендовал и на покупку в 2024 году активов датской Carlsberg в России — пивоваренной компании «Балтика», однако в итоге сделка прошла в интересах бывшего владельца и друга Владимира Путина Таймураза Боллоева. Тем не менее, полной неудачей для него она не завершилась — «Арнест» получил крупные заказы на поставку алюминиевых банок для «Балтики».

В сентябре того же года «Арнест» компенсировала неудачу с «Балтикой» с лихвой и забрала активы британского гиганта товаров повседневного спроса Unilever, которому принадлежат бренды Lipton, Knorr, «Инмарко», Dove, Domestos, Axe и Rexona. Unilever оценивала активы в России в 900 млн евро. Сумма сделки не называлась. Стоимость российского бизнеса компании оценивалась в 35–40 млрд рублей с учетом дисконта (около 350 млн евро), писал РБК. По данным Financial Times, цена активов составила 520 млн евро. Убытки для Unilever могли быть значительны — правительство в прошлом году увеличило дисконт для сделок с иностранцами до 60%, а размер «добровольного взноса» в бюджет увеличен до 35%.

Сделки — не единственная демонстрация возможностей Сагала: 31 декабря 2024 года правительство увеличило пошлины на пиво, ввозимые из «недружественных стран», — с 0,1 евро до 1 евро за литр. Причем это уже второе повышение подряд — в апреле 2024 года ставка увеличилась с 0,04 евро до 0,1 евро. В результате с прилавков начало пропадать недорогое иностранное пиво. В 2022 году правительство также вводило заградительные пошлины (35%) на ввоз из «недружественных» стран товаров личной гигиены и моющих средств. Лоббистами называли производителей бытовой химии, в их числе был «Арнест» (бренды Deonica, «Прелесть»). Ранее о лоббистских ресурсах Сагала писало издание The Bell. По его данным, бизнесмену помогал вице-премьер Денис Мантуров. Он курировал производство «Арнеста» и в 2022 году при Минпромторге создал Совет по развитию парфюмерной промышленности — совет возглавил Мантуров, а бизнес представлял Сагал.

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