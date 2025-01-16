«В Киеве очень злы на ФБК и Певчих» 2 16.01.2025, 12:52

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Мария Певчих

Экс-активист штаба Навального раскритиковал предложение своих бывших коллег.

Бывший заместитель координатора штаба Алексея Навального в Туле Филипп Симпкинс дал интервью YouTube-каналу блогера Ростиславу Мурзагулову.

Экс-активист раскритиковал главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих за предложение обменивать российских политзаключенных на снятие санкций:

— Это очень похоже работу на Кремль и ФСБ. Ни больше, ни меньше. Если мы говорим об обменном фонде военнопленных — тут все понятно, меняешь военнопленных на военнопленных. Никаких политических последствий быть не может. Если же просишь менять политзаключенных на снятие санкций, ты развязываешь руки Кремлю. Он будет использовать людей как разменную монету.

Ростислав Мурзагулов рассказал, что украинцы крайне недовольны предложением Певчих:

— В Киеве эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Украинцы, с которыми я общаюсь, злы на нее, ее прямо называют ФСБшницей. Аккуратно скажу, что эти люди работают в политике. Медийный ресурс ФБК в пользу Украины не используется никак. Новость о том, что в очередной раз разах*рачили мой любимейший Харьков, у них шла после новостей про квадроберов и кенгурят в зоопарке, которые заболели.

Напомним, в Украине главу ФБК Марию Певчих внесли в базу сайта «Миротворец».

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