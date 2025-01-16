Синоптики кардинально изменили прогноз для Беларуси 16.01.2025, 12:55

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Где ждать до +7°С, а когда готовиться к арктическому вторжению?

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) кардинально изменил свой прогноз для европейского региона на вторую половину января. Согласно обновленным данным, арктического вторжения с двадцатиградусными морозами в ближайшие дни не предвидится, а Белгидромет и вовсе пообещал белорусам в грядущие выходные весенние +7°С. Журналисты Telegraf.news сравнили прогнозы белорусских и иностранных специалистов, чтобы выяснить, какая погода ждет белорусов в ближайшее время.

Так, обновленный прогноз ECMWF привел тематический канал о погоде @nadvorie. По словам его авторов, Европейский центр «кардинально поменял свой прогноз» на следующую неделю.

Так, по расчетам европейских метеорологов, в следующий четверг-пятницу, 23–24 января, вместо обещанного вторжения арктического воздуха с двадцатиградусными морозами наш регион окажется во власти «сравнительно теплой воздушной массы». В результате сильный «минус» спрогнозировали широтам южнее российского Санкт-Петербурга, а в Беларуси температура будет держаться в нынешних диапазонах — примерно -3..+3°С.

«Такой расколбас в модельных расчетах не к добру. Как показывает опыт, — холод всегда побеждает. Думаю, арктического вторжения нам в последней декаде января все-таки не избежать. Зуб даю», — сделали свой прогноз авторы канала.

Об усилении влияния антициклона Beate с центром над Венгрией написал, в свою очередь, Telegram-канал «Метеовайб». По их данным, он принесет в Беларусь облачную погоду, с кратковременными дождями (в отдельных районах по востоку страны) и густыми туманами.

Из-за туманов Белгидромет на пятницу, 17 января, объявил желтый уровень опасности в Минской и Гродненской областях. Потенциальную опасность по всей Беларуси завтра будет представлять и гололед.

Будут ли крещенские морозы в Беларуси в 2025 году?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, температура воздуха в течение суток 17 января будет держаться в плюсе — от 0°С до +4°С. Что же до погоды на выходные, 18 и 19 января, то крещенских морозов в этом году, судя по всему, белорусам не дождаться.

Как пояснили в Белгидромете, из-за того, что Беларусь будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с Атлантики, поступающих по периферии антициклона, сильного «минуса» не стоит ждать даже в ночные часы. Центр обширного антициклона в выходные будет смещаться с Польши на Карпаты, что гарантирует Беларуси облачную погоду, преимущественно без осадков, но с туманами и гололедом по утрам.

Температура воздуха в грядущие выходные ночью будет опускаться не ниже -3..+3°С, а днем повсеместно уйдет в плюс — до +1..+7°С.

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