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ВСУ уничтожили две колонны бронетехники россиян

  • 16.01.2025, 12:58
  • 1,808
ВСУ уничтожили две колонны бронетехники россиян

На Харьковском и Покровском направлениях.

Силы обороны Украины уничтожили две колонны российской бронетехники на Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск Хортица в четверг, 16 января.

За прошедшие сутки армия страны-агрессора России проводила наступательные действия в Волчанске и в районе Тихого Харьковской области. Отмечается, что россияне применили бронетехнику для доставки личного состава в район Тихого.

«По колонне было нанесено огневое поражение, в результате которого две МТ-ЛБ противника уничтожены вместе с десантом», — говорится в сообщении.

В то же время на Покровском направлении войска РФ наступали в районах Елизаветовки, Луча, Звёздного, Петропавловки, Андреевки, Дачного и Янтарного. Продолжаются бои в Лисовке, Зеленом, Нововасильевке и Ясеновом.

В ОСУВ Хортица отметили, что украинские защитники успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Оккупанты пытались использовать бронетехнику для прорыва обороны ВСУ в направлении Барановки.

«По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, было нанесено огневое поражение В результате — один танк и две ББМ противника уничтожены. Атака захлебнулась», — подчеркнули военные.

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