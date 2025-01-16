ВСУ уничтожили две колонны бронетехники россиян
- 16.01.2025, 12:58
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На Харьковском и Покровском направлениях.
Силы обороны Украины уничтожили две колонны российской бронетехники на Харьковском и Покровском направлениях.
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск Хортица в четверг, 16 января.
За прошедшие сутки армия страны-агрессора России проводила наступательные действия в Волчанске и в районе Тихого Харьковской области. Отмечается, что россияне применили бронетехнику для доставки личного состава в район Тихого.
«По колонне было нанесено огневое поражение, в результате которого две МТ-ЛБ противника уничтожены вместе с десантом», — говорится в сообщении.
В то же время на Покровском направлении войска РФ наступали в районах Елизаветовки, Луча, Звёздного, Петропавловки, Андреевки, Дачного и Янтарного. Продолжаются бои в Лисовке, Зеленом, Нововасильевке и Ясеновом.
В ОСУВ Хортица отметили, что украинские защитники успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Оккупанты пытались использовать бронетехнику для прорыва обороны ВСУ в направлении Барановки.
«По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, было нанесено огневое поражение В результате — один танк и две ББМ противника уничтожены. Атака захлебнулась», — подчеркнули военные.