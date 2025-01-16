Мечтают ли китайцы о Сибири? 2 Алексей Кущ

16.01.2025, 13:14

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Демифологизация представлений о КНР.

Есть несколько устойчивых мифов, которые особенно сильны в Украине касательно Поднебесной.

Миф номер один. Китай нападет на Россию, потому что китайцы мечтают жить в Сибири.

Спойлер: не мечтают, население северной китайской провинции Хейлуцзян на границе с РФ в последнее время сокращается. Для китайца феншуйно жить на юге Китая. А ресурсы Сибири Китай может сейчас купить за фиатный юань, то есть за валюту, которую сам и печатает.

Благодаря санкциям Запада в отношении РФ, Китай вошел высшую геополитическую «Лигу Плюща», принадлежность к которой определяется правом на покупку реальных материальных ресурсов за фиатную национальную валюту.

Миф номер два. В Китае негде жить многочисленному населению.

На самом деле, у Китая огромная территория и значительная часть ее не заселена вследствие сложных природных условий (но там не хуже, чем на полюсе холода в Якутии).

По рациональному и оптимальному использованию территорий, Китай – мировой лидер.

Миф номер три – Китаю грозит перенаселение.

На самом деле, нет: население Китая сокращается и стареет и это становится демографической проблемой.

Миф номер четыре. В Китае до сих пор ограничивают рождаемость.

Нет. Принцип «одна семья – один ребенок», давно отменен. Сейчас в Китае, наоборот, всячески стимулируют рождаемость.

Миф номер пять – Китай полностью зависит от экспорта.

Преувеличение. ВВП Китая составляет до $20 трлн, а внешний торговый оборот – до $6 трлн. То есть отношение торгового оборота к ВВП – примерно 30%.

Для понимания, в Украине до войны было более 55%. Вот это зависимость.

То есть, даже убив всю китайскую торговлю, Китаю сделают больно, но полного краха не будет. Именно поэтому, Трамп уже говорит о «мягкой тарифной политике» в отношении Китая.

И последний на сегодня миф – заточенность китайской экономики на внешнем инвестиционном факторе роста.

Я уже несколько лет пишу о том, что Китай разворачивает свою экспортоориентированную модель с акцентом на инвестиционный рост в сторону внутреннего потребления.

Средний класс в размере 400 млн человек и более 1 млрд активных потребителей, более чем достаточно для смещения драйвера роста с экспорта на внутренний спрос. Об этом говорят и решения съездов КПК.

Хотя сама структурная перестройка китайской экономики будет долгой и болезненной, с замедлением темпов экономического роста с 5%+ до 3-5% в год.

И мои слова недавно подтвердил руководитель Народного банка Китая Пань Гуншэн на Азиатском финансовом форуме в Гонконге: «Приоритет макроэкономической политики должен сместиться с продвижения роста инвестиций, как было в прошлом, на потребление вместе с инвестициями».

Для этого, Китай создаст стимулы для роста доходов населения в виде пенсионных программ и социальных выплат.

В этом контексте, ключевой проблемой роста, руководитель китайского центробанка назвал: «неудовлетворительный внутренний спрос и, особенно, потребительский спрос».

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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