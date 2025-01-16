«Взял и принес икру назад в магазин» 2 16.01.2025, 13:30

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После праздников в Беларуси началась волна возвратов.

Праздничного настроения осталось буквально на пару дней, и многие уже пакуют елки и блестки до следующего декабря. А некоторые — чтобы отнести в магазин и вернуть деньги в кошелек. «Сейчас была самая большая волна возвратов в году», — уверяет одна из продавцов. «Я не жалобщик, но…» — тут же начинают парировать своими историями покупатели, пишет «Онлайнер».

«Продавец ничего не потратил, а вернуть деньги нельзя»

Екатерина получила на праздники два сертификата на массаж и решила, что ей так много не надо. Само собой возникло решение: один сертификат вернуть, получить за него деньги и купить что-то из своего виш-листа. Но в салоне отказались это делать. Девушка попросила дарителя вернуть сертификат — отказали и ему.

— Ситуация по меньшей мере странная. Есть покупка, есть чек, а вернуть товар нельзя? Тем более это услуга: продавец ничего не потратил, не вложился в нее, он продал, по сути, воздух.

В магазин можно вернуть даже кофточку, а ведь на ней могут оставаться затяжки или следы от косметики. А тут просто маленький кусочек бумаги с номером — его беспроблемно можно продать другому клиенту, и у него не будет претензий в стиле «А что, этот сертификат кто-то купил до меня и сдал?».

С тем, что возврат денег за сертификаты может быть невыгоден бизнесу, потому что средства уже были вложены во что-то, Екатерина частично соглашается. Но считает, что должны быть исключения.

— Ту же одежду можно сдать в магазин, потому что она не подошла по размеру. А если бы это был сертификат на прыжок с парашютом, а человек боится летать?

Екатерина все-таки сходила на массаж, но предупредила всех знакомых, что дарить ей сертификаты больше не нужно.

— В целом я сделала вывод, что сертификат на услугу — это не лучший подарок. Когда приходишь с сертификатом, на тебя иногда смотрят как на халявщицу. Кто-то покупает его в декабре, платит за него немалые деньги, а потом вы приходите в январе или феврале, и вам эту услугу оказывают лишь бы как, потому что живых денег в кассу вы уже не приносите и на зарплату мастера это не влияет.

У владельцев ненужных сертификатов все-таки есть вариант, как от них избавиться: продать его хотя бы немного дешевле номинала. Есть даже охотники за такими предложениями.

«Получил ответ от бренда, что у всех разные вкусы»

Александр перед Новым годом купил баночку красной икры — и полностью в ней разочаровался.

— Я не жалобщик, но могу кратко изложить историю. Мне кажется, брендам может быть полезно узнать, как общаться с клиентами. Купил на пробу вроде бы 120 граммов икры, стоила она 48 с чем-то рублей. В этот же день попробовал. На вкус ничего общего с икрой даже близко, — утверждает Александр. — Есть свидетели, мне не одному так показалось. При всей любви к такому продукту есть его было сложно.

Мужчина говорит, что написал в Instagram представителям бренда и для большей эффектности решил представиться поваром.

— Мол, проверьте партию, с икрой что-то не так. Я подумал, что мое сообщение возымеет больший эффект, если я представлюсь поваром. Я не повар, но готовлю действительно много, — объясняет свою логику Александр. — На это я получил ответ, что, скорее всего, здесь что-то с восприятием, так как вкусы у всех разные.

Александр написал и в торговую сеть, где он купил икру.

— Со мной моментально созвонились — очень приятная женщина, не помню должность, возможно, она главный товаровед. Она была обеспокоена качеством продукции, которую они недавно поставили на полку. Принесла извинения, предложила вернуть деньги. Деньги мне вернули в тот же день, спасибо сети.

Но было бы интересно узнать, что реально было с икрой. Вроде бы обещали поделиться экспертизой.

Покупатель уверяет, что не стал бы просто так возвращать покупку в магазин.

— Меня здесь больше беспокоил не возврат денег, да и претензии я никому не предъявляю. Просто реально хотелось бы, чтобы производитель разобрался, что не так с продуктом.

Ольга тоже вернула икру в магазин. Открыли банку 31 декабря — а там такое.

— Купила икру в непрозрачной консервной банке на новогодний стол, открыла ее 31-го числа, чтобы сделать бутерброды, а там несъедобное месиво. На следующий рабочий день понесла ее обратно в магазин.

Там пустота по персоналу, я попросила на кассе позвать кого-нибудь из начальства. Деньги вернули, все прошло быстро, без ругани. Видимо, не я первая возвращала, но я сама понервничала.

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