Маск вздохнул с облегчением3
- 16.01.2025, 13:22
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Не зря «Теслу» подарил.
В Беларуси могли бы создать космическую ракету, но на реализацию этого проекта нет ни времени, ни денег, да и не не нужен он стране. Об этом заявил Лукашенко.
Правитель отметил, что в Беларуси «могут сделать все что угодно, даже космическую ракету, но все упирается во время и деньги». Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты.
По словам белорусского политика, будущее не в освоении космического пространства, а в «велосипедах и мотоциклах».
Думается, после этого признания глава Space X Илон Маск вздохнул с облегчением. Не зря все-таки когда-то Лукашенко Теслу подарил, иронизирует UDF.