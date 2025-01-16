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В Колодищах найдено ископаемое, которому 400 миллионов лет

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  • 16.01.2025, 13:18
  • 1,470
В Колодищах найдено ископаемое, которому 400 миллионов лет
иллюстративное фото

Находкой поделился профессор БГУ.

В Колодищах профессор кафедры «Конструирование и производство приборов» БНТУ Дмитрий Степаненко нашел цепочечный коралл, возрастом 400 миллионов лет, пишет газета «Прысталiчча».

В сообщении сказано, что профессор кафедры, специальность которого не связана с естествознанием, увлекается изучением окаменелостей и камней. Недавно в Колодищах ему удалось найти ископаемый цепочечный коралл. Возраст указанной находки более 400 миллионов лет.

Степаненко признается, что указанная находка – не первая.

- У родника в Логойском районе мне однажды попался под ногами цепочечный коралл, возраст которого более 400 миллионов лет, такого же рода, что и недавно найденный в Колодищах.

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