Один из главных российских олигархов заявил, что разорился 8 16.01.2025, 13:27

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Владимир Гусинский

И живет на $20 тысяч в месяц.

Олигарх эпохи Бориса Ельцина Владимир Гусинский, владевший НТВ и «Эхо Москвы», остался без бизнеса и «накопил» долги почти на $7,5 млн, пишет «Агентство», изучившее финансовый аффидевит Гусинского.

Документ, как уточняет издание, 1 января 2025 года был представлен предпринимателем суду штата Коннектикут в США в рамках бракоразводного процесса, длящегося уже почти три года. Супруга Гусинского Елена Константину подтвердила подлинность аффидевита.

Согласно документу, долги Гусинского перед десятью кредиторами превышают $7,3 млн, тогда как оставшиеся активы оцениваются в сумму чуть более $5,9 млн. Он владеет двумя домами в Коннектикуте, автомобилем Mercedes S550, счетом в израильском банке Mizrahi-Tefahot, а также ювелирными изделиями.

Еженедельные расходы предпринимателя, если верить аффидевиту, равняются $4990. В $2308 обходится аренда жилья в Израиле, $750 уходит на продукты, $462 — на благоустройство дома, $456 — на обслуживание автомобиля, $403 — на медицину, $323 — на оплату газа, $192 — на выплаты детям, $96 — на одежду. Две оставшиеся у Гусинского компании сейчас проходят через процедуру банкротства. Это медиапроекты News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC.

«Агентство» напомнило, что в 90-х годах прошлого века Гусинкий был одним из крупнейших олигархов, создавшим «Мост-банк» и владевшим НТВ, «Эхо Москвы», журналом «Итоги» и другими медиаактивами.

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