В Минске открыли новый скоростной автобусный маршрут 1 16.01.2025, 14:00

Первый рейс запланирован на 20 января.

Минсктранс объявил о новом автобусном маршруте № 171С, который с минимальным количеством остановок соединит микрорайон Сокол с диспетчерской станцией «Шабаны». Первый рейс запланирован на 20 января, и этот маршрут будет работать только по будням, пишет telegraf.news.

Автобус призван обеспечить связь отдалённого микрорайона с социальными учреждениями в микрорайоне Шабаны.

Кроме того, с 25 января 2025 года маршрут № 173С «Сокол — Национальный аэропорт Минск» будет работать и в выходные, сообщили на предприятии. Также изменится расписание движения автобуса № 112С «Автостанция „Автозаводская“ — микрорайон Сокол».

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