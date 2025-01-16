Опубликованы три сценария развертывания британских войск в Украине
- 16.01.2025, 14:09
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Один из них — «ядерный».
Лондон и Париж ведут обсуждение гипотетической отправки своих миротворческих сил на территорию Украины после прекращения огня, пишет The Telegraph.
Миротворческая миссия должна стать гарантом безопасности и мира в случае, если Украины и РФ договорятся о прекращении боевых действий. Обсуждение этой идеи становится все более актуальным на фоне разговоров политических лидеров разных стран о прекращении огня и мирных переговорах в Украине.
Согласно данным этого издания, переговоры по отправке войск в Украину уже проводились на встречах премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Согласно идее инициаторов, миротворцы, будут нести службу в буферной зоне, созданной по линии разграничения между ВСУ и ВС РФ, предотвращая дальнейшие гипотетические эскалации.
В то же время возникает ряд проблемных вопросов, в том числе риски для миротворческого контингента.
В данный момент выделяют 3 возможных сценария развертывания миротворческого контингента.
1-й. Развертывание войск Великобритании вдоль демаркационной линии между Украиной и РФ. Британские военнослужащие будут патрулировать территорию с использованием авиации и бронетехники. Кроме того, в тылу развернутся силы быстрого реагирования для нейтрализации возможных угроз.
2-й. Создание оборонительного кордона вокруг Киева. Это маловероятный сценарий, его называют «ядерным», поскольку он предполагает масштабное вовлечение войск, причем не только британских.
3-й. Этот вариант предусматривает перенос британской программы обучения солдат ВСУ на территорию Украины. Перенос миссии, согласно задумке инициаторов, позволил бы сократить логистические издержки и ускорить обучение. К слову, Франция, Польша и другие страны Евросоюза тоже могут быть вовлечены в миссию (совместная работа по контролю буферной зоны, ПВО, подготовка украинских войск).
Пока официальные лица Лондона и Парижа держат детали переговоров в секрете, ясно одно: обсуждение международной миротворческой миссии в Украине становится все более актуальным на фоне перспективы прекращения огня.