Минздрав организует автоматический сбор сведений о белорусах

Минздрав организует автоматический сбор сведений о белорусах1
- 16.01.2025, 14:16
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Финансировать будут за счет республиканского бюджета.
В Беларуси создадут автоматическую систему, которая будет собирать и анализировать информацию об иммунизации граждан. Постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале.
Собирать и анализировать информацию о прививках будет Министерство здравоохранения. Для этого планируют использовать автоматизированную информационную систему «Отчет». Ее оператор — Агентство сервисизации и реинжиниринга.
Финансировать работу агентства будут за счет республиканского бюджета, выделяемого Минздраву.
Кроме этого, в документе есть список персональных данных белорусов, которые будут храниться в системе. Так, это идентификационный номер, Ф.И.О., дата рождения, данные регистрации по месту жительства, место работы, номер телефона и т. д. Хранить эти данные в системе будут в течение трех лет с даты их внесения.