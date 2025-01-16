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ВСУ остановили колонну российской техники, которая направлялась в сторону границы с Украиной

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  • 16.01.2025, 14:18
  • 1,782
ВСУ остановили колонну российской техники, которая направлялась в сторону границы с Украиной
иллюстративное фото

Ликвидацию транспорта россиян показали на видео.

Силы обороны Украины остановили колонну российского транспорта на одном из участков ведения активных боевых действий. Россияне двигались в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На опубликованном видео видно, как украинские бойцы точными выстрелами ликвидируют транспорт россиян. По результатам совместной работы планы врага были сорваны. Украинские защитники уничтожили две БМП, по меньшей мере еще одна БМП была повреждена.

«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины», - написали пограничники.

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