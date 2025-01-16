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Милицейского стукача судили за кражу и оскорбление Лукашенко

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  • 16.01.2025, 14:54
  • 4,846
Милицейского стукача судили за кражу и оскорбление Лукашенко

Это может быть провокацией.

В ноябре прошлого года в суде Московскго района Минска рассматривалось дело Максима Викторовича Полонского.

Мужчину обвиняли в краже (ч. 2 ст. 205 УК РБ) и оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК РБ), пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Издание обращает внимание, что личные данные обвиняемого полностью совпадают с данными ранее судимого осведомителя, который работал под прикрытием в спецучреждении «Ларискор», известном как ширма для информаторов.

31 января 2025 года в Минском городском суде будет рассмотрена апелляция Полонского.

Если предположить, что обвиняемый действительно тот самый осведомитель, то политическое обвинение могло быть предъявлено специально, чтобы он смог войти в доверие к политическим заключённым.

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