Милицейского стукача судили за кражу и оскорбление Лукашенко

Милицейского стукача судили за кражу и оскорбление Лукашенко2
- 16.01.2025, 14:54
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Это может быть провокацией.
В ноябре прошлого года в суде Московскго района Минска рассматривалось дело Максима Викторовича Полонского.
Мужчину обвиняли в краже (ч. 2 ст. 205 УК РБ) и оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК РБ), пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Издание обращает внимание, что личные данные обвиняемого полностью совпадают с данными ранее судимого осведомителя, который работал под прикрытием в спецучреждении «Ларискор», известном как ширма для информаторов.
31 января 2025 года в Минском городском суде будет рассмотрена апелляция Полонского.
Если предположить, что обвиняемый действительно тот самый осведомитель, то политическое обвинение могло быть предъявлено специально, чтобы он смог войти в доверие к политическим заключённым.