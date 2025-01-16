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Беларусь ждет девальвация?

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  • 16.01.2025, 15:04
  • 7,356
Беларусь ждет девальвация?

Экономист считает, что этот процесс может быть запущен из РФ.

Старший научный сотрудник экономического центра BEROC Дмитрий Крук в эфире программы «Обычное утро» порассуждал о том, возможна ли в Беларуси резкая девальвация.

Эксперт считает, что в 2025 году в Беларуси может упасть курс рубля:

— Я не скажу, что сейчас вероятность очень высока. В данном случае проблема может прийти из России, так как Беларусь сейчас на очень гибкой сцепке с российским рублем. И если новые нефтяные санкции против России окажутся эффективными, то российский рубль будет допускать скачки, а белорусский никуда не денется и пойдет за ним. 

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