Беларусь ждет девальвация?5
- 16.01.2025, 15:04
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Экономист считает, что этот процесс может быть запущен из РФ.
Старший научный сотрудник экономического центра BEROC Дмитрий Крук в эфире программы «Обычное утро» порассуждал о том, возможна ли в Беларуси резкая девальвация.
Эксперт считает, что в 2025 году в Беларуси может упасть курс рубля:
— Я не скажу, что сейчас вероятность очень высока. В данном случае проблема может прийти из России, так как Беларусь сейчас на очень гибкой сцепке с российским рублем. И если новые нефтяные санкции против России окажутся эффективными, то российский рубль будет допускать скачки, а белорусский никуда не денется и пойдет за ним.