Дональд Трамп взял темп 1 Александр Роднянский

16.01.2025, 15:10

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Александр Роднянский

Все сегодня пытаются угадать очертания новой геополитической реальности.

Он давит на воюющие стороны на Ближнем Востоке и в Украине, явно желая начать свой второй президентский срок с быстрых успехов. И если война в Газе явно близится к завершению, при этом с взаимными компромиссами сторон, то в отношении российско-украинской войны пока больше слухов.

Звучат разные версии возможного завершения войны и условий мирных соглашений. Озвучу лишь некоторые из них.

«По словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и другого человека, который обсуждал этот вопрос с российским президентом, главная цель Путина на любых переговорах — новые соглашения о безопасности, которые гарантируют, что Украина никогда не вступит в НАТО, и что военный альянс под руководством США откажется от некоторых восточных развертываний», говорится в статье Financial Times.

20% территории Украины и ее отказ от планов вступления в НАТО – так озвучивают многие эксперты условия Путина.

А вот, что говорят члены команды Трампа.

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио: «Нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий». Говоря об обсуждении вопроса о нейтралитете Украины, он подчеркнул: «Безусловно, это в конечном счете будет частью любых переговоров».

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным уже готовится, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в интервью ABC.

Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа выступают за создание на Украине демилитаризованной зоны в рамках плана урегулирования конфликта.

Об этом сообщило агентству Reuters. По их словам, буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

Соединенные Штаты обладают опцией прекратить поддержку киевских властей и принудить их отказаться от претензий на часть территорий для установления мира, однако не хотят этого делать. Это уже заявление помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Международная пресса продолжает обсуждать возможность телефонных переговоров и даже встречи президента Трампа с Владимиром Путиным.

На этом фоне иначе звучат слова главы МИД Украины Сибиги, который сказал, что запрет на прямые переговоры с Россией для Украины остаётся в силе и Киев не пойдёт на уступки в вопросе права вступления в НАТО.

Так или иначе, все сегодня пытаются угадать очертания новой геополитической реальности.

Александр Роднянский, Telegram

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