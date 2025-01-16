«Двое суток провели без сна ради однушки» 6 16.01.2025, 15:13

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Квартиры в минской новостройке вызвали ажиотаж.

В «Северном береге» в Минске анонсировали старт продаж квартир в доме «Вэлтон». Новостройка с переменной этажностью станет первой в 3-м квартале. Напомним: он займет внушительный кусок земли напротив Международного выставочного центра. В его границах по проекту разместятся не только две тысячи квартир, но и важные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, а также еще один Клуб жильцов, а в перспективе, возможно, и ледовая арена. Журналисты «Онлайнера» съездили к офису застройщика, чтобы посмотреть, есть ли спрос на «квадраты» в «Северном береге». Оказалось, есть, и немаленький.

В числе первых — охотники за однокомнатными квартирами

Рано утром возле офиса на ул. Свердлова, 11, толпится народ. Как выяснилось чуть позже, очередь за квартирами в новом доме «Вэлтон» выстроилась не только здесь, но и перед дверями второго офиса застройщика, на ул. Цвирко. Самые активные были здесь уже утром 14 января. По классике организовали очередь и дежурили посменно днем и ночью.

Идем сразу в начало живой цепочки из людей, чтобы увидеть счастливчиков, которые претендуют на самые ходовые однушки по 44 «квадрата». В их числе — Ольга и Виктория. Девушки сразу признаются: окончательную стоимость квартир не знают, поэтому для них вся эта авантюра отчасти как кот в мешке.

— Нам сказали, что ориентировочная цена на них — 1400—1600 евро за «квадрат», — говорит Ольга. — Я приехала к офису застройщика к 10 утра 14 января, поэтому в очереди третья. Мы решили организовать ее как цивилизованные люди, по живому списку. Распределяли смены, дежурили по два часа днем и ночью.

— «Северный берег» выглядит красивым и перспективным районом. Хочу купить здесь свою первую квартиру, — делится планами Виктория. — По проекту квартиры по 45 «квадратов» идут как однушки, но в них легко можно выделить отдельную спальню. Это удобно. Еще один плюс для меня — возможность воспользоваться приятной кредитной программой.

Екатерине повезло чуть меньше: она приехала из другого города, поэтому попасть в число первых ей не удалось. Женщина присмотрела в новостройке квартиру для родителей: бюджет у них ограничен, поэтому планируют купить однушку или компактную двушку. Буквально на днях будущая минчанка забрала ключи от собственной квартиры на 79 «квадратов», которую они построили с мужем здесь же, в «Северном береге». Пока семья живет в Борисове, но уже к осени супруги задумали перебраться в Минск.

— Прежде чем купить квартиру, мы внимательно изучили столичный рынок недвижимости, — рассказывает Екатерина. — Присматривались к разным ЖК: «Минск-Миру», «Дубравинскому» и другим кварталам. Оптимальный вариант по размеру и планировке нашелся здесь, в «Северном береге». На этапе стройки жилье обошлось нам по 982 евро за «квадрат». Если честно, при приемке квартира превзошла все ожидания. На ремонт мы уже выделили около $15—20 тысяч по курсу, надеюсь, впишемся в бюджет.

По словам женщины, переехать из райцентра в столицу супруги решили пару лет назад: часто бывают здесь, особенно по работе. Говорит, что родители тоже загорелись этой идеей, поэтому Екатерина с энтузиазмом взялась им помочь. Правда, в этот раз не ожидала, что очередь за квартирами в «Северном береге» начнет формироваться за несколько дней до старта продаж.

— Я приехала вчера и получила 29-е место в очереди. Не знаю, останутся ли варианты, но, если что, будем ждать анонс следующего дома, — подытожила Екатерина.

Илья работает в IT и тоже хочет купить однушку в первой новостройке 3-го квартала. Для себя или для инвестиций — пока не решил. Сейчас парень живет на съемной квартире в микрорайоне Медвежино, говорит, его там все устраивает. Подозревал, что интерес к дому будет, поэтому к офису застройщика приехал днем 14 января. В списках Илья оказался 14-м по счету.

— Сейчас в Минске выбирать особо не из чего, — рассуждает минчанин. — Я не хочу строиться вблизи густозаселенных ЖК, поэтому из альтернатив рассматривал «Уютный». У него более удачная локация, но его существенный минус для меня — обязательная покупка машино-места. Плюс там не осталось однушек. Смотрел в сторону «Новой Боровой», но смущает удаленность ЖК от Минска. «Северный берег» — отличный вариант для меня.

Виктория — одна из тех, кто тоже хотел приобрести квартиру в «Новой Боровой», но отказалась от идеи из-за обязательного выкупа машино-места. Говорит, «Северный берег» давно привлекал ее симпатичной архитектурой и красивой природой.

— Это моя вторая попытка купить в ЖК квартиру, — признается девушка. — Первый раз я приезжала к офису застройщика рано утром, в день старта продаж новостройки «Кая 1». Пока до меня дошла очередь (я была 21-я), квартир нужной площади не осталось: я рассматривала только варианты до 50 квадратных метров. Думаю, в этот раз точно должна успеть. Приехала к офису 15 января и получила 55-е место в очереди. Боюсь, что опять останусь ни с чем. Если честно, не ожидала, что так будет.

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