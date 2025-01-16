В Лельчицах женщина напала на гаишника, чтобы спасти подругу 12 16.01.2025, 15:22

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Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В Лельчицах женщина ударила сотрудника ГАИ, который пытался задержать ее подругу. На нее завели уголовное дело по статье о насилии в отношении силовика, рассказали в милиции.

11 января сотрудники ГАИ заметили на дороге пешеходов — мужчину и женщину, которые в темное время шли без светоотражающих элементов. Пока на них составляли протокол, 45-летняя женщина мешала работе инспекторов, игнорировала замечания и даже оттолкнула одного из гаишников, пытаясь уйти.

В это время 42-летняя знакомая нарушителей снимала происходящее на телефон, несмотря на требование прекратить видеозапись. Инспектор ДПС объявил, что она задержана, и потребовал сесть в служебный автомобиль.

«На что та сперва никак не реагировала, а после категорически отказалась подчиняться законным требованиям сотрудников, в связи с чем с применением физической силы была задержана», — рассказали в милиции.

Но тут опять вмешалась нарушительница, которая, «крича и нецензурно выражаясь, применила к одному из сотрудников насилие, несколько раз ударив его». Гаишники задержали и ее.

В итоге на женщину, которая вела съемку, составили протокол за неповиновение, а на ту, что пыталась отбить подругу, завели уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей). Она арестована, ей грозит до семи лет лишения свободы.

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