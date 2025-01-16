Российский углепром готовится к массовым банкротствам 16.01.2025, 15:20

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Санкции работают.

Проблемы российской экономики, резкое падение экспортных цен на уголь и ужесточение западных санкций приведут в 2025 году к банкротству многих игроков угольной отрасли. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители отраслевых компаний.

В одном из крупных угольных предприятий газете рассказали, что в текущем году российские производители угля не будут наращивать выпуск продукции по причине усиления международных санкций и проблем с вывозом и перевалкой угля на фоне падающих мировых цен. При этом последствием растущих расходов на фоне жесткой политики Центробанка и отсутствия новых рынков сбыта станет банкротство небольших игроков рынка, заявил собеседник издания.

По словам замглавы агентства АК& М Людмилы Ереминой, проблемные активы разоряющихся компаний вряд ли будут интересны инвесторам. «Единственными возможными покупателями могут стать госкомпании или региональные госструктуры, при этом сделки будут направлены не на поиск синергии или обеспечение себя ресурсом, а чтобы не дать угольным компаниям обанкротиться», — отметила эксперт.

За период с января по ноябрь 2024 года экспорт угля из России сократился на 9% — до 179,76 млн тонн, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). При этом экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов и, вероятнее всего, не выровняются и в первой половине текущего года из-за накопленных запасов и увеличения добычи в Китае и Индии, куда поставляется значительная часть российского угля.

По подсчётам ЦЦИ, в зависимости от марки и порта отправки цены на энергетические угли к середине января составляли $60–87 за тонну; коксующиеся угли продавали за $118–121 за тонну. В начале 2024-го стоимость энергетических углей равнялась $101, в начале 2023 года — $135 за тонну, уточнил директор ЦЦИ Евгений Грачев.

В этих условиях экспортеры вынуждены продавать продукцию в убыток или с нулевой рентабельностью и сокращать инвестиции, уточнил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По словам директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Марии Коломиец, российские компании вынуждены делать скидки покупателям на экспортных рынках из-за риска вторичных санкций, что приводит к снижению рентабельности угледобычи.

Эксперты в качестве фактора снижения рентабельности угольного бизнеса в России называют усложнение логистики из-за постоянно меняющихся маршрутов и правил перевозки продукции на фоне ужесточения санкций. В январе Минфин США включил в SDN List «Кузбассразрезуголь» и «Красноярсккрайуголь», которые в совокупности добывали 15% угля в РФ, отметил Гришунин. Кроме того, в России ожидается сокращение выплавки стали, что негативно отразиться на внутреннем потреблении коксующегося угля.

«Ведомости» писали в ноябре со ссылкой на обзор Neft Research, что консолидированная выручка предприятий угольной промышленности РФ по итогам года уменьшится на 20% по сравнению с 2023-м (до 1,8 трлн рублей), а доналоговая прибыль — в 33 раза (до 10,7 млрд рублей).

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