ВСУ взорвали стратегически важную шахту перед российским наступлением 1 16.01.2025, 15:33

2,962

иллюстративное фото

Шахта под Покровском была подорвана приблизительно 20 декабря.

Украинская армия взорвала стратегически важную угольную шахту под Покровском в Донецкой области перед наступающими российскими войсками. Об этом пишет газета The New York Times.

Шахта, где добывался коксующий уголь, обеспечивала металлургическую промышленность. Ее закрытие может наполовину сократить производство стали в стране, утверждается в материале. В 2023 году на ней добыли 3,2 млн. тонн угля.

К лету добыча сократилась почти на треть, до 7 тыс. тонн угля в сутки. К середине декабря она добывала 2 тысячи тонн угля в сутки. К середине декабря работа на шахте стала невозможной из-за постоянных обстрелов и дефицита энергии.

Шахтерам приходилось проникать в нее не через село Песчаное, где был расположен вход, а через подземные тоннели. Возвращаться им приходилось на конвейерных лентах.

Украинские военные опасались, что таким же образом российская армия может обойти под землей украинские позиции и ударить им в тыл, говорится в материале NYT. В шахту была заложена взрывчатка. Она была подорвана приблизительно 20 декабря. Взрывчатку заложили в двух других шахтах предприятия, которые еще остаются под контролем Украины. Однако неизвестно, подорвали ли ее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com