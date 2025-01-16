закрыть
16 января 2025, четверг, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взорвали стратегически важную шахту перед российским наступлением

1
  • 16.01.2025, 15:33
  • 2,962
ВСУ взорвали стратегически важную шахту перед российским наступлением
иллюстративное фото

Шахта под Покровском была подорвана приблизительно 20 декабря.

Украинская армия взорвала стратегически важную угольную шахту под Покровском в Донецкой области перед наступающими российскими войсками. Об этом пишет газета The New York Times.

Шахта, где добывался коксующий уголь, обеспечивала металлургическую промышленность. Ее закрытие может наполовину сократить производство стали в стране, утверждается в материале. В 2023 году на ней добыли 3,2 млн. тонн угля.

К лету добыча сократилась почти на треть, до 7 тыс. тонн угля в сутки. К середине декабря она добывала 2 тысячи тонн угля в сутки. К середине декабря работа на шахте стала невозможной из-за постоянных обстрелов и дефицита энергии.

Шахтерам приходилось проникать в нее не через село Песчаное, где был расположен вход, а через подземные тоннели. Возвращаться им приходилось на конвейерных лентах.

Украинские военные опасались, что таким же образом российская армия может обойти под землей украинские позиции и ударить им в тыл, говорится в материале NYT. В шахту была заложена взрывчатка. Она была подорвана приблизительно 20 декабря. Взрывчатку заложили в двух других шахтах предприятия, которые еще остаются под контролем Украины. Однако неизвестно, подорвали ли ее.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох