«Китаец» напомнил Лукашенко о его болезни 16.01.2025, 15:36

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«Подарок» оказался с подвохом.

Поездка Лукашенко на мотовелозавод в очередной раз стала поводом для курьеза, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Тот «белорусский» мотоцикл, который сегодня подарили агрофюреру, оказался с подвохом, точнее двумя.

Во-первых, это все тот же «китаец» в своей основе. Модель D4-125 собирается из китайских комплектующих с 2015 года. Смена одной производственной линии на другую не делает «китайскую классику» белорусским анологовнетом и последним словом техники. То есть очередное очковтирательство.

Во-вторых, подарок с намеком и даже стебом. Мотоцикл, который синепалый пообещал не отдавать государству, по отзывам пользователей, и тестировщиков имеет несколько слабых мест. И самое слабое – у него слабая подвеска, то есть под пассажирами с излишней массой тела, он ощутимо проседает. Синепалый, как бы его не фотошопили, давно разжирел. Так что в подарок он получил «китайца» 10-летней давности еще и с намеком на ожирение второй степени.

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