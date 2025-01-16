закрыть
16 января 2025, четверг, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Китаец» напомнил Лукашенко о его болезни

  • 16.01.2025, 15:36
  • 6,024
«Китаец» напомнил Лукашенко о его болезни

«Подарок» оказался с подвохом.

Поездка Лукашенко на мотовелозавод в очередной раз стала поводом для курьеза, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Тот «белорусский» мотоцикл, который сегодня подарили агрофюреру, оказался с подвохом, точнее двумя.

Во-первых, это все тот же «китаец» в своей основе. Модель D4-125 собирается из китайских комплектующих с 2015 года. Смена одной производственной линии на другую не делает «китайскую классику» белорусским анологовнетом и последним словом техники. То есть очередное очковтирательство.

Во-вторых, подарок с намеком и даже стебом. Мотоцикл, который синепалый пообещал не отдавать государству, по отзывам пользователей, и тестировщиков имеет несколько слабых мест. И самое слабое – у него слабая подвеска, то есть под пассажирами с излишней массой тела, он ощутимо проседает. Синепалый, как бы его не фотошопили, давно разжирел. Так что в подарок он получил «китайца» 10-летней давности еще и с намеком на ожирение второй степени.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох