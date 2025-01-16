«Путин скрывает катастрофу, но ситуация вот-вот рванет» 2 16.01.2025, 15:36

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Кремль оказался в ловушке.

Эксперты отмечают, что российская экономика находится на грани катастрофы, однако скрывать провал становится все сложнее.

За фасадом кажущейся стабильности российской экономики скрывается серьезный финансовый кризис, вызванный масштабными военными расходами.

Итальянская газета Corriere della Sera в своей статье разоблачает механизмы, с помощью которых Кремль пытается замаскировать истинное состояние экономики.

Несмотря на продолжающуюся войну с Украиной и рост военного бюджета до 8% ВВП, официальный государственный дефицит России по итогам 2024 года составил всего 1,9%.

Однако, как отмечает издание, за этой цифрой скрывается резкий рост корпоративного долга, который финансируется через коммерческие банки по указу Кремля.

С момента начала войны корпоративный долг в России вырос на 71%, достигнув 415 миллиардов долларов, что составляет около одной пятой ВВП страны.

Более половины этого долга напрямую связано с военной экономикой и кредитами, выданными под давлением государства.

Принудительные кредиты и «зомби-компании»

Ключевым инструментом скрытого финансирования стало принуждение российских банков предоставлять льготные кредиты предприятиям военно-промышленного комплекса. Экономист и банкир Крейг Кеннеди в своем исследовании утверждает, что около половины таких компаний фактически являются «зомби»: они неспособны существовать без государственной поддержки.

Кризис усугубляется действиями председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая подняла ключевую ставку до 21%, пытаясь сдержать инфляцию.

Этот шаг вызвал резкое недовольство среди руководителей оборонных гигантов, таких как Сергей Чемезов («Ростех») и Алексей Мордашов («Северсталь»), которые жалуются на нее напрямую Путину.

Дилемма Путина

Итальянские аналитики подчеркивают, что Кремль оказался в ловушке. Продолжение войны требует все больших финансовых вливаний, что усиливает давление на и без того перегруженную банковскую систему.

В то же время прекращение конфликта грозит массовыми банкротствами предприятий, чье существование полностью зависит от военных заказов.

Особенно тревожным сигналом стало интервью Николая Патрушева, советника Путина, который заявил, что Украина «может прекратить свое существование в течение года».

Corriere della Sera интерпретирует эти слова как косвенное признание того, что Россия не сможет вести войну без полного экономического и финансового краха.

Эксперты отмечают, что российская экономика находится на грани катастрофы. Устойчивость баланса между банками и бизнесом под угрозой, а долговая нагрузка продолжает расти.

Итальянское издание подчеркивает, что с каждым месяцем финансовое будущее России становится все более хрупким и скрывать этот провал от общественности становится все сложнее.

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