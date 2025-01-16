Bloomberg: Нефтегазовая заначка Кремля может растаять уже в этом году 16.01.2025, 15:46

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Фонд национального благосостояния испытывает давление.

В прошлом году Россия потратила почти четверть ликвидных резервов так называемого Фонда национального благосостояния (ФНБ), то есть сверхприбылей от экспорта нефти и газа, накопленных в течение первых 20 лет правления Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ.

Отмечается, что в номинальных цифрах общий размер российского ФНБ в прошлом году почти не изменился и составил около 12 триллионов рублей (117 миллиардов долларов). Однако ситуация выглядит иначе, если брать во внимание только денежные запасы и ходовые ценные бумаги, то есть высоколиквидные активы, которые можно легко пустить на оплату текущих расходов. Эти активы за прошлый год сократились на 24% и составили 3,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января этого года.

А в целом за время полномасштабной войны высоколиквидные активы ФНБ сократился на 57%: перед вторжением они составляли 8,9 трлн рублей.

Как отмечает Bloomberg, российский ФНБ испытывает давление из-за повышенных бюджетных расходов, связанных с потребностями военных. Российскому Минфину пришлось потратить 1,3 триллиона рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета в прошлом году.

При этом часть ФНБ составляют облигации, выпущенные для оплаты масштабных инфраструктурных проектов. Проще говоря, это долговые расписки, которые будут погашены когда-то в будущем, если все пойдет хорошо. Согласно подсчетам Bloomberg, в прошлом году объем таких облигаций в составе ФНБ вырос на 50%, а с начала 2022 года - в четыре раза.

Bloomberg отмечает, что по подсчетам российского же Центробанка, существует потенциальный сценарий полного истощения Фонда национального благосостояния уже в 2025 году. Это произойдет при «значительном ухудшении внешних условий» и обвале цен на нефть.

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