В Минске продается дом культуры известного предприятия 16.01.2025, 15:55

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Раньше за него хотели миллион долларов.

На аукцион Минского городского центра недвижимости вновь попало здание молодежного центра «Ритм» на улице Асаналиева. Дом культуры, который находится на балансе предприятия «Керамин», уже пробовали продать за миллион долларов (!) в прошлом году, но желающих не нашлось. В этот раз цену на кирпичное здание 1985 года постройки снизили, пишет realt.by.

Молодежный центр «Ритм» расположен на улице Асаналиева, 48А — прямо напротив предприятия «Керамин». Кирпичное здание (сейчас — обшитое вентфасадом) появилось в микрорайоне Серова в 1985 году. Изначально здесь располагался молодежный центр МПО «Минскстройматериалы». Дом культуры служил местом для проведения досуга работников предприятий объединения, а также жителей района. После развала советского союза учреждение переименовали в молодежный центр «Ритм».

В здании, принадлежащем ОАО «Керамин», организовано несколько залов. Банкетный зал служит местом для проведения банкетов, бизнес-конференций, презентаций или семинаров. В зеркальном зале проходит работа кружков и секций для разных возрастных групп. В «Ритме» работали студии йоги, эстрадного танца и другие.

Несколько лет назад в центре прошла реконструкция. Сейчас общая площадь постройки составляет 530 квадратных метров. Здание находится в хорошем состоянии, тут есть все коммуникации. Вместе с недвижимым имуществом новому собственнику достанутся шкафы, комплекс зеркал, жалюзи, шторы, светильники и сейф.

Торги по продаже здания в форме открытого аукциона пройдут 31 января в Минском городском центре недвижимости.

Начальная стоимость здания составляет 2 млн 472 тысячи рублей (715 тысяч долларов). Отметим, что в прошлом году цена была выше и достигала 3 млн 90 тысяч рублей (933 тысячи долларов).

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