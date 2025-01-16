«Последствия для режима Лукашенко будут предсказуемыми» 1 16.01.2025, 16:07

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Что стоит за секретными учениями французского спецназа?

Французские спецназовцы в конце 2024-го года провели сверхсекретные учения. Они готовились отражать нападение из Беларуси на Киев.

Насколько это вероятный сценарий сегодня? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Это были секретные учения, как и сказал об этом источник, поэтому очевидно, что они проводились под какое-то потенциальное решение. Эти учения достаточно хорошо вписываются в контекст дискуссий, которые сейчас происходят, а именно — о возможности привлечения иностранных войск для помощи Украине непосредственно на территории нашей страны.

Вчера The Telegraph опубликовал три возможных варианта отправки миротворческих сил на территорию Украины, один из них – это расположение иностранного контингента вдоль границы с Беларусью, откуда потенциально существует угроза повторного нападения на территорию Украины. То есть параллельно с какими-то политическими заявлениями очевидно, что руководство Франции поставило задачу военным проверить, насколько вооруженные силы готовы к выполнению этой задачи.

— Между Лукашенко и Кремлем подписаны документы, аналогичные тем, что подписаны с Северной Кореей. То есть белорусы могут быть задействованы в войне против Украины. Может ли Путин пойти на эскалацию, не договорившись с Трампом, и какую роль будет играть в этом случае белорусская армия?

— Скорее вопрос не ко мне, а к вам, к «Хартии’97». Готовы ли белорусы (здесь я имею в виду руководство Беларуси, население Беларуси, белорусских военных) повторить судьбу северокорейских военных? Несмотря на то, что Лукашенко часто называют диктатором, автократом, думаю, достаточно заслуженно, но все-таки Беларусь, слава Богу, отличается от того режима, который существует в Северной Корее.

Не думаю, что на данный момент ес вероятность того, что Лукашенко может очень легко и без последствий для собственного режима отправить десятитысячный контингент, даже, скажем, в Курскую область, а потом в течение месяца получить сотни гробов обратно в Беларусь. Последствия для его режима могут быть, скажем так, достаточно предсказуемы, особенно в контексте того, что в Беларуси ожидаются «президентские выборы» в ближайшее время. У меня такое видение ситуации.

— Что это за последствия: будут удары по военным объектам, заход на территорию Беларуси и деоккупация?

— Я не стал бы проводить прямо такие логические цепочки. В данном случае, раз уж мы вспомнили о Северной Корее, то Россия предприняла, назовем это так, некоторые предохранительные меры. Cеверокорейцы воюют на территории Российской Федерации, в Курской области, это все происходит на территории россии

Как минимум они себя обезопасили от обвинения, что Северная Корея берет участие в агрессии на территории Украины.

Если подобные договоренности могут состояться между Лукашенко и Путиным, то речь будет идти о Курской области. В этом случае легитимность относительно, например, потенциальных решений Украины наносить какие-то удары по территории самой Беларуси, будет выглядеть достаточно сомнительно.

Здесь стоит учитывать, что на первоначальном этапе войны, даже при наличии всех оснований воспринимать Беларусь как агрессора в соответствии с международным правом, исходя из определения агрессии, которую дают соответствующие резолюции ООН, Украина воздержалась от ударов по Беларуси.

Если даже при наличии всех этих оснований этого не было сделано, то в случае такого сценария, который мы сейчас обсуждаем, Украина, скорее всего, опять проявит сдержанность, чтобы не дать повода для Лукашенко легитимизировать свою поддержку войны.

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