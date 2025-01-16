Зеленский: Фицо играет в очень опасные вещи 1 16.01.2025, 16:14

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Словацкий премьер не понимает, что такое война.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо играет в очень опасные вещи. Как пишет УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

Зеленский отреагировал на текущую позицию словацких властей.

«Я считаю, что самый большой вызов в том, что политические люди не понимают до конца, что такое война. И они используют просто конъюнктурную атмосферу в том или ином обществе, и если сейчас очень популярно говорить - что да, надо с русскими дружить и так далее, и надо им все отдать, и не надо Украине помогать оружием, и надо эти цепочки помощи остановить... Это такая политическая конъюнктура в Словакии. Это не о людях, или не обо всех людях. У них есть разные мнения в Словакии. Но руководство Словакии играет в очень опасные вещи», - подчеркнул Зеленский.

В частности, по словам президента, премьер Словакии Роберт Фицо «в это играет, пока война не пришла в его дом», и он этого не понимает.

«Я считаю, что зло должно быть наказано», - отметил Зеленский.

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