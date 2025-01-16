«Два раза толкнешь и катаешься минут 15!» 16.01.2025, 16:20

Гродненец превратил легковушку в необычные качели.

Необычную конструкцию в одном из дворов Зарицы заметили читатели Newgrodno.by. Кузов от машины хозяин превратил в … качели! Как тут удержаться и не попробовать прокатиться на таком уникальном аттракционе?

Мечислав, хозяин дома, вниманию удивляется. Мол, странно, что заметили только сейчас. Истории этой, говорит, уже много лет.

Когда-то друг пригнал к нему во двор «Жигули» 11-й модели. «Говорит, на даче места мало, пусть у тебя постоит. Я согласился», — вспоминает Мечислав.

Так прошло несколько лет. Машиной друг не пользовался, она буквально врастала в землю.

«Мне стало жалко. Обратился к нему, предложил дать машине вторую жизнь. Друг не возражал», — рассказывает мужчина.

Он привык, что все для хозяйства проще сделать, чем, например, покупать на стороне. Вот и тут воплощал идею в жизнь своими руками.

Для начала машину облегчили: сняли двигатель, отрезали переднюю часть кузова, но «лицо» с фарами, бампером и решеткой радиатора для красоты приварили прямо под лобовым стеклом. Кажется, такой подход позволил добиться и хорошего баланса.

В бетонный фундамент вмонтировали опоры. А машину на них подвесили на цепях.

«Вес получился около 700 килограммов. Но стоит толкнуть буквально два раза – и будешь кататься минут 15 точно», — показывает, как работают качели, Мечислав.

Он вспоминает, что дети, а потом и внуки много времени проводили на этих качелях. Иногда даже приходилось делить очередь. А теперь все выросли, поэтому «Жигули» «катаются» все реже.

«Но снимать ее не планирую. Кто знает, может скоро появятся правнуки, так будет развлечение и для них», — улыбается мужчина.

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